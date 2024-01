JN.1 | 827కు పెరిగిన జేఎన్‌.1 కేసులు.. ఆ మూడు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధికం

January 11, 2024 / 03:48 PM IST

JN.1 | కరోనా సబ్‌వేరియంట్‌ జేఎన్‌.1 (JN.1) వ్యాప్తి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొనసాగుతోంది. నెలన్నరలోనే ఈ కొత్త వేరియంట్‌ దాదాపు 41 దేశాలకు విస్తరించింది. ఇక భారత్‌లో కొవిడ్‌ కొత్త వేరియంట్‌ విజృంభిస్తోంది. తాజాగా జనవరి 11వ తేదీ వరకూ దేశంలో జేఎన్‌.1 కేసులు 827కు పెరిగినట్లు సంబంధిత వర్గాలు గురువారం వెల్లడించాయి. మొత్తం 12 రాష్ట్రాల్లో ఈ కేసులు వెలుగు చూసినట్లు తెలిపాయి. కేవలం మూడు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధిక కేసులు నమోదు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, కేరళ.. ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధికంగా వందకు పైనే (ఒక్కో రాష్ట్రంలో) కేసులు వెలుగు చూశాయి. మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా 250 జేఎన్‌.1 కేసులు బయటపడ్డాయి. ఆ తర్వాత కర్ణాటకలో 199, కేరళలో 155 కేసులు నమోదయ్యాయి. గోవాలో 49, గుజరాత్‌లో 36, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 30, రాజస్థాన్‌లో 30, తమిళనాడులో 26, తెలంగాణలో 26, ఢిల్లీలో 22, ఒడిశాలో మూడు, హర్యానాలో ఒక కేసు నమోదైంది.

A total of 827 cases of JN.1 series variant have been reported from 12 states in India till 11th January 2024. Highest number of cases (250) reported in Maharashtra: Sources

— ANI (@ANI) January 11, 2024