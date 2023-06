Viral Video | ముందు వెళ్తున్న కారుపైకి దూసుకెళ్లిన మరోకారు.. ఘటన తర్వాత డ్రైవర్ ను కత్తితో వెంబడించిన వ్యక్తి

June 30, 2023 / 02:16 PM IST

Viral Video | ఆస్ట్రేలియా (Australia)లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. హైవేపై వెళ్తున్న ఓ కారు అదుపుతప్పి ముందు వెళ్తున్న మరో కారుపైకి దూసుకెళ్లింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

మెల్ బోర్న్ కు తూర్పున 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న టైనాంగ్ నార్త్ లోని ప్రిన్సెస్ హైవే (Highway)పై వాహనాలు వరుసగా వెళ్తున్నాయి. అందులోని ఓ కారు అదుపుతప్పి ముందు వెళ్తున్న కారుపైకి దూసుకెళ్లింది. అనంతరం రోడ్డుపై పల్టీలు కొట్టింది. ఘటన అనంతరం డ్రైవర్ కారు దిగి ప్రమాదానికి కారణమైన మరో కారు డ్రైవర్ ను కత్తితో (Knife) వెంబడించడం వీడియోలో చూడొచ్చు.

విషయం తెలుసుకున్న విక్టోరియా పోలీసులు ( Victoria Police) వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ఈ మేరకు 50 ఏళ్ల వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు. అతనిపై నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంతోపాటు, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ వంటి అభియోగాల కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలూ కాలేదని పోలీసులు తెలిపారు.

Terrifying moment two #cars smash into each other during wild road rage clash over tailgating on Princes Highway in Tynong North, 70kms east of #Melbourne #Australia – before the dispute gets even worse seconds later pic.twitter.com/2q0HHX6FNJ

— Hans Solo (@thandojo) June 29, 2023