Strong Earthquake | శ్రీలంకను వణికించిన శక్తివంతమైన భూకంపం

November 14, 2023 / 04:17 PM IST

Strong Earthquake | పొరుగున ఉన్న ద్వీప దేశం శ్రీలంక (Sri Lanka)ను శక్తివంతమైన భూకంపం (Strong Earthquake) వణికించింది. మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12:30గంటల ప్రాంతంలో భూమి ఒక్కసారిగా కంపించింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు.

రిక్టరు స్కేలుపై భూకంపం తీవ్రత 6.2గా నమోదైనట్లు నేషనల్ సెంటర్‌ ఫర్‌ సిస్మాలజీ (National Center for Seismology) వెల్లడించింది. కొలంబో (Colombo)కు ఆగ్నేయదిశగా 1,326 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూమికి 10 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం కేంద్రాన్ని గుర్తించినట్లు తెలిపింది. అయితే ఈ ఘటనలో ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి సమాచారం లేదు. కాగా, శ్రీలంకకు ఆగ్నేయంగా 800 కిలోమీటర్ల దూరంలో హిందూ మహాసముద్రంలో 10 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం సంభవించిందని, శ్రీలంకకు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని జియెలాజికల్‌ సర్వే అండ్‌ మైన్స్‌ బ్యూరో (Geological Survey and Mines Bureau) వెల్లడించింది.

Earthquake of Magnitude:6.2, Occurred on 14-11-2023, 12:31:10 IST, Lat: -2.96 & Long: 86.54, Depth: 10 Km ,Location: 1326km SE of Colombo, Sri Lanka for more information Download the BhooKamp App https://t.co/4djY2ype7T@KirenRijiju @Dr_Mishra1966 @ndmaindia @Indiametdept pic.twitter.com/yqXchM4hZN

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 14, 2023