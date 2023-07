Spain floods | స్పెయిన్ లో వరద బీభత్సం.. కార్లపైకి ఎక్కి ప్రాణాలు కాపాడుకున్న ప్రజలు

July 8, 2023 / 04:38 PM IST

Spain floods | యూరప్ దేశం స్పెయిన్ (Spain)ను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు వరదలు సంభవించాయి. స్పెయిన్ ఈశాన్య ప్రాంతంలోని జరాగోజా (Zaragoza) నగరంలో వరద బీభత్సం (flooding) సృష్టించింది.

అకస్మాత్తుగా వరద పోటెత్తడంతో వాహనదారులు తమ వాహనాల్లోనే చిక్కుకుపోయారు. ఎటూ కదల్లేక నిస్సహాయ స్థితిలో చూస్తూ ఉండిపోయారు. వాహనాలు సైతం కొట్టుకుపోయాయి. కొందరు కార్లు దిగి వాటిపైకెక్కి ప్రాణాలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే వరద ధాటికి కొందరు కార్లతో సహా కొట్టుకుపోయారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయిన వారిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తోంది. మరోవైపు రానున్న రోజుల్లో ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.

🚨 #BREAKING : A major storm causes Flash flooding tonight in Zaragoza, #Spain . pic.twitter.com/PtuByNwkEb

Videos show people desperately clinging to their cars as heavy rains and hailstorms spark flash floods in Northern Spain ⤵️ pic.twitter.com/DZZFm84Aat

