Shehbaz Sharif | మహిళా అధికారిణి చేతిలోని గొడుగు తీసుకెళ్లిపోయిన పాక్ ప్రధాని.. నెట్టింట ట్రోల్స్

June 23, 2023 / 02:53 PM IST

Shehbaz Sharif | పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ (Shehbaz Sharif) చేసిన ఓ పనికి నెటిజన్లు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. అధికారుల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్చుకోండి అంటూ చురకలంటిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఏమైందంటే..?

షెహబాజ్ షరీఫ్ రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ఫ్రాన్స్ (France) వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. గురువారం పారిస్ (Paris)లో జరిగిన సదస్సుకు హాజరయ్యారు. అయితే సదస్సుకు వెళ్లే సమయంలో వర్షం పడుతుండటంతో అక్కడ విధుల్లో ఉన్న ఓ మహిళా అధికారిణి గొడుగు (umbrella) తీసుకుని ప్రధాని కారు వద్ద నిల్చున్నారు. షెహబాజ్ కారు దిగిన వెంటనే ఆయన తడవకుండా గొడుగు పట్టారు.

అయితే, ప్రధాని ఆమె చేతిలో ఉన్న గొడుగును తీసుకొని లోపలికి వెళ్లిపోయారు. దీంతో సదరు మహిళా అధికారిణి వర్షంలో తడుస్తూనే షెహబాజ్ వెనుక నడుస్తూ వెళ్లింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను పాకిస్థాన్ ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం అధికారిక ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్టు చేయగా.. ప్రస్తుతం అదికాస్తా వైరల్ గా మారింది. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ప్రధాని తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడుతున్నారు.

Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif arrived at Palais Brogniart to attend the Summit for a New Global Financial Pact in Paris, France. #PMatIntFinanceMoot pic.twitter.com/DyV8kvXXqr

— Prime Minister's Office (@PakPMO) June 22, 2023