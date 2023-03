Viral Video | సిగ్నల్‌ వద్ద 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకొచ్చిన కారు.. భయానక దృశ్యాలు వైరల్‌

March 21, 2023 / 04:22 PM IST

Viral Video | న్యూయార్క్‌ (New York) నగరంలో ఓ కారు (Car) బీభత్సం సృష్టించింది. అతి వేగంగా వచ్చి సిగ్నల్‌ (Red Signal) వద్ద ఆగి ఉన్న కార్లపైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోగా.. ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

స్థానిక మీడియా కథనం ప్రకారం.. బ్రూక్లిన్‌ (Brooklyn)లో సోమవారం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల ప్రాంతంలో (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) ఓ కారు అతి వేగంగా (గంటకు 128 కిలోమీటర్ల వేగంతో) దూసుకొచ్చింది. అదే సమయంలో సిగ్నల్‌ వద్ద ఒకవైపు నుంచి వెళ్తున్న కారును బలంగా ఢీ కొట్టింది. అదే స్పీడ్‌తోనే ముందు ఆగిఉన్న కార్లపైకి దూసుకెళ్లింది. అనంతరం ఫుట్‌పాత్‌పైకి వెళ్లి ఆగిపోయింది.

ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఐదుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన భయానక దృష్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. ప్రమాదంలో కారు పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జైంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది.

#NewYork – Two people killed and five others injured after vehicle crash that jumped onto a curb with one car speeding through red light at the intersection of 18th Avenue and 65th Street in #Bensonhurst of #Brooklyn; NYPD says pic.twitter.com/Qeb0fnHjFl

— CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) March 21, 2023