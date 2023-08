Beijing | బీజింగ్ లో జలవిలయం.. వీడియోలు

August 3, 2023 / 04:13 PM IST

Beijing | డోక్సూరి తుపాను (Typhoon Doksuri) కారణంగా చైనా (China) అల్లాడిపోతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఆ దేశ వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు (Heavy Rains) వరదలు (Floods) పోటెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాజధాని బీజింగ్ (Beijing) వరదలకు అతలాకుతలమైంది. పరిసర ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. దీంతో రోడ్లు, ప్రధాన వీధులు, నివాస సముదాయాలన్నీ నదులను తలపిస్తున్నాయి. ఎక్కడికక్కడ వంతెనలు తెగిపోయాయి. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. వరద నీటిలో కార్లు, ఇతర వాహనాలు కొట్టుకుపోతున్నాయి. 5 లక్షల మందికిపైగా ప్రజలు ఈ వరదలకు ప్రభావితులయ్యారు. దీంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు లోతట్టు, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.

కాగా, బీజింగ్ లో ఈ స్థాయిలో వర్షపాతం నమోదు కావడం 140 ఏళ్ల చరిత్రలో ఇదే తొలిసారని బీజింగ్ వాతావరణ శాఖ (Beijing Meteorological Bureau) తెలిపింది. శనివారం నుంచి బుధవారం మధ్య బీజింగ్ లో 744.8 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనట్లు పేర్కొంది. 1891లో రికార్డు స్థాయిలో 609 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైందని.. ఆ రికార్డు ఇప్పుడు బద్దలైందని వెల్లడించింది. తాజా జలవిలయానికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్నాయి.

500m of rain fell in just 24hrs in Beijing, China triggering intense flash flooding that swept away bridges, roadways and cars.

This is the planet on 1.2ºC of fossil fuelled heating.

Do we really want to find out what comes next, or are we ready to take BOLD #ClimateActionNow? pic.twitter.com/R40iLdX8uU

— Greenpeace Canada (@GreenpeaceCA) July 31, 2023