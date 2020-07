యూఏఈ : యూఏఈ ఫెడరల్ అథారిటీ ఫర్ గవర్నమెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ‘ఈద్ అల్ అదా’కు బుధ‌వారం సెల‌వులు ఖరారు చేసింది. ప‌బ్లిక్ సెక్టార్స్‌కు నాలుగు రోజులు సెల‌వులు ఇస్తునట్లు యూఏఈ ప్రకటించింది. జూలై 30 నుంచి ఆగ‌స్టు 2 వ‌ర‌కు అధికారులు సెల‌వులు ఇచ్చారు. తిరిగి ఆగ‌స్టు 3న య‌ధావిధిగా విధుల‌కు హాజ‌రు కావాల‌ని సూచించారు.

ఇవే నిబంధ‌న‌లు ప్రైవేట్ సెక్టార్స్ కూడా వ‌ర్తిస్తాయ‌ని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ మేర‌కు యూఏఈ ఫెడరల్ అథారిటీ ఫర్ గవర్నమెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ బుధ‌వారం ట్వీట్ చేసింది.



Eid al-Adha holiday for Federal Entities: 4 Days from Thursday, July 30th to Sunday, August 2nd

and to be resumed work on Monday, August 3rd pic.twitter.com/lsnrXdXEIt