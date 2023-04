April 13, 2023 / 05:56 PM IST

Nani | పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ దసరా (Dasara) మూవీతో ఇటీవలే ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు టాలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో నాని (Nani). శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తూ టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. కాగా దసరా సినిమా చూసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) రివ్యూ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. ‘ప్రియమైన నాని.. దసరా చూశా. అద్భుతమైన సినిమా. నీ మేకోవర్‌, పర్‌ఫార్మెన్స్‌తో చంపేశావ్‌. ఈ సినిమా తీసింది డెబ్యూ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్‌ ఓదెల అని తెలిసి షాకయ్యా. దసరా టీంకు శుభాకాంక్షలు ‘ అంటూ సందేశాన్ని పోస్ట్‌ చేశాడు చిరు.

దీనిపై నాని స్పందించాడు. ‘మీరు ఎప్పటికీ మా మెగాస్టారే సార్. కేవలం తెరపై మాత్రమే కాదు. మీరు ఎల్లప్పుడూ సినిమా కోసం, సినిమాకు పని చేసే ప్రతి ఒక్కరికీ అండగా ఉండే మెగాస్టార్‌..’ అంటూ రీట్వీట్ చేశాడు. నాని రియాక్షన్‌పై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ ట్వీట్‌ను తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు సినీ జనాలు. దసరా చిత్రంలో కీర్తిసురేశ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించగా.. సాయికుమార్‌, మలయాళ నటుడు షైన్‌ టామ్‌ చాకో, సముద్రఖని, జరీనా వహబ్‌, కన్నడ నటుడు దీక్షిత్ శెట్టి, పూర్ణ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

దసరా సక్సెస్‌తో జోష్‌లో ఉన్న నాని డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ శౌర్యువ్‌ దర్శకత్వంలో నాని 30 సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ప్రస్తుతం నాని 30 షూటింగ్ దశలో ఉంది. కాగా చిరంజీవి ప్రస్తుతం మెహర్‌ రమేశ్‌ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న భోళా శంకర్‌ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు.

చిరంజీవి ట్వీట్‌పై నాని రిప్లై ఇలా..

You will always be our Megastar sir. Not just onscreen but megastar for the mega heart you have in always being there for Cinema and for everyone who belong to it ♥️🙏🏼 @KChiruTweets https://t.co/Bi1U2pIEu6

— Nani (@NameisNani) April 13, 2023

