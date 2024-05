May 6, 2024 / 05:10 PM IST

Vijay Deverakonda | ఇటీవలే పరశురాం డైరెక్షన్‌లో ఫ్యామిలీ స్టార్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda). భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ మూవీ ఆశించిన స్థాయిలో విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. ఇక అభిమానుల ఫోకస్‌ అంతా విజయ్‌ దేవరకొండ నటిస్తోన్న అప్‌కమింగ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ (VD12) పైనే ఉంది. జెర్సీ ఫేం గౌతమ్‌ తిన్ననూరి డైరెక్షన్‌లో స్పై థ్రిల్లర్‌గా రాబోతున్న ఈ మూవీ షూటింగ్‌ను ఇటీవలే హైదరాబాద్‌లో షురూ చేశారని తెలిసిందే.

ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌లో విజయ్‌ దేవరకొండపై వచ్చే కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.తాజాగా VD12 కొత్త న్యూస్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారి కోసం నయా అప్‌డేట్ ఒకటి నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ కోసం విజయ్‌ దేవరకొండ వైజాగ్‌లో ల్యాండయ్యాడు. విశాఖ పట్నం ఎయిర్‌పోర్టులో విజయ్‌ దేవరకొండకు ఘన స్వాగతం పలికిన అభిమానులు.. భారీ బైక్‌ ర్యాలీ నిర్వహించారు. అభిమానుల హర్షధ్వానాల మధ్య ఈ సినిమా షూటింగ్‌ రీస్టార్ట్‌ అయింది.

అభిమానులు, ప్లకార్డులు, కటౌట్‌లు పట్టుకొని విజయ్‌ దేవరకొండ మరింత ఎనర్జీ నింపారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. వరుస ప్లాఫులు మూటగట్టుకుంటున్న విజయ్‌ దేవరకొండకు ఈ సారి ఎలాగైనా సూపర్ హిట్ పడాలని అందరూ విష్ చేస్తున్నారు. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌-శ్రీకర స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే, మమతాబైజు పేర్లను హీరోయిన్లుగా పరిశీలిస్తున్నారని వార్తలు వస్తుండగా.. మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి పాపులర్‌ మలయాళం సినిమాటోగ్రాఫర్. కమల్ హాసన్‌ నటించిన విక్రమ్‌ సినిమాతోపాటు అంగమలై డైరీస్‌, జల్లికట్టు లాంటి అవార్డు విన్నింగ్ సినిమాలకు పనిచేసిన గిరీష్‌ గంగాధరన్. ఈ చిత్రానికి కూడా పనిచేస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే నెలకొన్నాయి.

Labelled him as a tier-2 hero but he is beyond the word SENSATION and here’s the proof 😌🔥#VijayDeverakonda @TheDeverakonda pic.twitter.com/htT3uMohgq

— Keerthie⭐ (@DeverakondaFb) May 5, 2024