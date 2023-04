April 13, 2023 / 02:46 PM IST

SAINDHAV | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh), హిట్‌ ఫేం శైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వంలో సైంధవ్‌ (SAINDHAV) సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. వెంకటేశ్‌ 75వ మూవీగా తెరకెక్కుతున్న సైంధవ్‌ గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచేలా సాగుతోంది. కాగా ఇటీవలే హైదరాబాద్‌లో సైంధవ్‌ తొలి షెడ్యూల్‌ పూర్తయింది. అయితే కొంత విరామం తీసుకున్న వెంకీ టీం ప్రస్తుతం సెకండ్‌ షెడ్యూల్‌ను షురూ చేసింది. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం వెంకటేశ్‌ టీం ఇప్పుడు వైజాగ్‌ షెడ్యూల్‌ను మొదలుపెట్టింది. ఇదే విషయాన్ని మేకర్స్ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా ప్రకటించారు.

పాన్ ఇండియా బ్యాక్ డ్రాప్‌లో రాబోతున్న ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు భాగస్వామ్యం అయ్యారు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న సైంధవ్‌లో బాలీవుడ్‌ నటుడు నవాజుద్దీన్ సిద్దిఖీ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. సైంధవ్‌ చంద్రప్రస్థ ఫిక్షనల్ పోర్ట్‌ ఏరియా నేపథ్యంలో సాగే స్టోరీతో సైంధవ్‌ తెరకెక్కుతోంది. నిహారికా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై వెంకట్‌ బోయనపల్లి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంతోష్‌ నారాయణన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రాన్ని 2023 డిసెంబర్‌ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. సైంధవ్‌ తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. చాలా కాలం తర్వాత వెంకటేశ్‌ స్టైలిష్‌ యాక్షన్‌ రోల్‌లో కనిపించబోతుండటంతో సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు థియేటర్లలో సందడి చేస్తుందా.. అని అభిమానులు చాలా ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు. సైంధవ్‌లో ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌ కోసం రుహానీ శర్మతోపాటు పలువురు పేర్లు తెరపైకి రాగా.. మేకర్స్‌ ఏదైనా క్లారిటీ ఇస్తారేమో చూడాలి మరి.

After the successful 1st Schedule in Hyderabad🔥

Team #SAINDHAV kick starts the SECOND SCHEDULE in VIZAG Today with great energy😎

Exciting details blasting soon💥

Victory @VenkyMama @Nawazuddin_S @KolanuSailesh @vboyanapalli @Music_Santhosh @tkishore555 #Venky75

— Niharika Entertainment (@NiharikaEnt) April 13, 2023