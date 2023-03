Aamir Khan | అల్లు అర్జున్‌ ఇంటికి అమీర్‌ ఖాన్‌.. ఇంతకీ ఏంటో స్పెషల్‌..?

March 7, 2023 / 06:46 PM IST

Aamir Khan | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు, టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలతో మంచి అనుబంధాన్ని కొనసాగించడం కొత్తేమీ కాదు. పాత తరం నుంచి కొత్త తరం నటీనటుల వరకు మంచి బాండింగ్‌ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. ఇంతకీ ఈ టాపిక్‌ ఎందుకొచ్చిందంటే.. తాజాగా బీటౌన్ స్టార్ హీరో అమీర్‌ ఖాన్‌, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) ఒక్క చోట కలిసి సందడి చేశారు. అమీర్‌ ఖాన్‌ హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్‌ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్టులో ల్యాండింగ్ అయ్యాడు.. అతడిని పికప్‌ చేసుకోవడానికి ఎయిర్‌పోర్టుకు అల్లు అర్జున్‌ కారు వచ్చింది.

ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్ కథనం ప్రకారం.. అమీర్‌ఖాన్‌ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి నేరుగా జూబ్లీహిల్స్ లోని అల్లు అర్జున్ నివాసానికి వెళ్లాడు . బ్లాక్ టీ షర్ట్, బ్లూ డెనిమ్‌ జీన్స్ లో ఉన్న అమీర్‌ ఖాన్‌ (Aamir Khan) ఎయిర్‌ పోర్టు వద్ద కనిపించగానే అక్కడే ఉన్న కెమెరాలు క్లిక్ మనిపించాయి. అయితే ఈ ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు సమావేశమవడం వెనుక ఏదైనా సీక్రెట్‌ ఉందా..? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఈ ఇద్దరు క్యాజువల్‌గానే కలిశారా..? లేదంటే ఏదైనా సినిమా విషయమై సమావేశమయ్యారా..? అంటూ తెగ చర్చించుకుంటున్నారు మూవీ లవర్స్. మరి దీనిపై బన్నీకానీ, అమీర్‌ ఖాన్‌ కానీ ఏమైనా క్లారిటీ ఇస్తారా..? అనేది చూడాలి.

అమీర్ ఖాన్‌ గతేడాది లాల్ సింగ్ చడ్డా సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఊహించని రీతిలో ఫ్లాప్ టాక్ మూటగట్టుకుంది. ఆ తర్వాత మరే కొత్త సినిమా ప్రకటించలేదు‌. అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం సుకుమార్‌ డైరెక్షన్‌లో పుష్ప.. ది రూల్ సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. పుష్ప.. ది రైజ్‌కు సీక్వెల్‌గా వస్తోన్న ఈ మూవీ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. పుష్ప.. ది రూల్ 2024 ప్రథమార్థంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నట్టు టాక్‌. కాగా అల్లు అర్జున్ ఇటీవలే అర్జున్ రెడ్డి ఫేం సందీప్ రెడ్డి వంగాతో కొత్త సినిమా కూడా ప్రకటించేశాడు.

ఎయిర్‌పోర్టులో అమీర్‌ ఖాన్‌.. వీడియో

#AlluArjun extends a warm welcome to #AamirKhan as he sends his security team and personal car to pick him up from the Hyderabad airport. According to reports, Aamir Khan will be visiting Allu Arjun's house in Jubilee hills, Hyderabad. pic.twitter.com/fCSp4pBfo7

— KARTHIK DP (@dp_karthik) March 7, 2023