March 7, 2023 / 04:52 PM IST

Meter Teaser | వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ సినిమాతో రీసెంట్‌గా మంచి సక్సెస్ అందుకున్నాడు యువ హీరో కిరణ్‌ అబ్బవరం (Kiran Abbacaram). ఈ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ ప్రస్తుతం కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ మీటర్‌ (Meter)లో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి డెబ్యూ డైరెక్టర్ రమేశ్‌ కడూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కాగా ఇవాళ చిత్రయూనిట్‌ మీటర్‌ టీజర్‌ (Meter Teaser)ను లాంఛ్ చేసింది.

కిరణ్‌ అబ్బవరం క్రిమినల్స్‌ను తనదైన స్టైల్‌లో హ్యాండిల్‌ చేసే సూపర్ పోలీస్‌గా నటిస్తున్నట్టు టీజర్‌తో చెప్పేశాడు దర్శకుడు.కిరణ్‌ అబ్బవరం మాస్‌ అవతార్‌లో చెబుతున్న డైలాగ్ డెలివరీ, కామెడీ టైమింగ్ స్టన్నింగ్‌గా ఉంది. ఈ చిత్రంలో కిరణ్‌ అబ్బవరంతో అతుల్య రవి రొమాన్స్ చేయనుంది. నా మీటర్‌లో నేనెళ్తా, నన్ను గెలకొద్దు.. నాకు అడ్డు రావొద్దు.. అంటూ సాగే సంభాషణలు హీరో క్యారెక్టరైజేషన్‌ ఎలా ఉండబోతుందో చెబుతున్నాయి.

హై వోల్టేజీ మాస్‌ ఎలిమెంట్స్ తో, ఉన్నత నిర్మాణ విలువలతో కట్ చేసిన టీజర్‌ సాలిడ్‌గా సాగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సమర్పణలో క్లాప్ ఎంటర్‌ టైన్‌ మెంట్ బ్యానర్‌పై చిరంజీవి (చెర్రీ), హేమలత పెదమల్లు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సాయి కార్తీక్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మీటర్ ఏప్రిల్ 7న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

మీటర్‌ టీజర్‌..

The High Voltage #MeterTeaser is here 💥💥

– https://t.co/EaYxcM7LQy

Entertainment Blast in Theatres from April 7th 💥#Meter @Kiran_Abbavaram #RameshKaduri @AthulyaOfficial #SaiKartheek #VenkatCDileep #SarangamSuresh @ClapEntrtmnt @MythriOfficial @SonyMusicSouth pic.twitter.com/cyrqsU4QsF

— Clap Entertainment (@ClapEntrtmnt) March 7, 2023