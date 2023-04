April 5, 2023 / 03:13 PM IST

Rashmika Mandanna | భీష్మ తర్వాత టాలీవుడ్ యువ హీరో నితిన్ (Nithiin) మరోసారి వెంకీకుడుముల (Venky Kudumula) దర్శకత్వంలో సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ ముగ్గురి కలయికలో వస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ VNRTrio (వర్కింగ్ టైటిల్‌) తెరకెక్కుతోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రం ఇటీవలే మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి చేతుల మీదుగా గ్రాండ్‌గా ప్రారంభమైంది. కాగా ఇవాళ రష్మిక మందన్నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా VNRTrio టీం పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ కొత్త లుక్‌ ఒకటి షేర్ చేసింది.

రష్మిక మోడ్రన్‌ లుక్‌లో మెరిసిపోతుంది. సాహసోపేతమైన ఎంటర్‌టైనర్‌ త్వరలో రాబోతుంది.. అంటూ విడుదల చేసిన రష్మిక లుక్‌ నెట్టింట్ వైరల్ అవుతోంది. ఈ లుక్‌లో అందమైన టూరిజం లొకేషన్‌ కూడా కనిపిస్తోంది. వెంకీకుడుముల ఈ సారి నితిన్‌, రష్మికతో డబుల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అందించేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు అర్థమవుతోంది. VNRTrio చిత్రానికి టాలెంటెడ్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నవీన్‌ యేర్నేని, వై రవి శంకర్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. రష్మిక ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉంది.

ఈ భామ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ పుష్ప.. ది రూల్‌లో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. పుష్ప టీం ఇప్పటికే రష్మికకు బర్త్‌ డే విషెస్ తెలియజేస్తూ కొత్త లుక్‌ విడుదల చేసింది. మరోవైపు అర్జున్‌ రెడ్డి ఫేం సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న యానిమల్‌లో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఇటీవలే రెయిన్‌ బో అనే ఫీ మేల్‌ సెంట్రిక్ మూవీని కూడా లాంఛ్ చేసింది.

The team of #VNRTrio wishes @iamRashmika a very Happy Birthday 🥳

May you always be smiling and spread happiness 😃❤️@actor_nithiin @VenkyKudumula @gvprakash pic.twitter.com/MngAE3mFsN

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) April 5, 2023