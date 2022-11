November 3, 2022 / 05:10 PM IST

కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ (Vijay) లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం వారసుడు. వంశీ పైడిపల్లి (Vamshi Paidipally) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తమిళంలో వారిసు టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతోంది. కాగా ఈ సినిమా నుంచి ఫస్ట్‌ సాంగ్‌ ఎప్పుడెప్పుడొస్తుందా..? అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌ కు మేకర్స్ గుడ్ న్యూస్ అందించారు. ఫస్ట్‌ సాంగ్ ప్రోమోను ఇవాళ సాయంత్రం 6:30 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. స్పెషల్ పోస్టర్‌ను షేర్ చేశారు.

ఈ పాట చాలా కలర్‌ఫుల్‌గా ఉండబోతుందని తాజా లుక్‌తో అర్థమవుతుంది. ఈ చిత్రంలో ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, ప్రభు, శ్రీకాంత్‌, యోగిబాబు, శరత్‌ కుమార్‌, సీనియర్‌ నటి జయసుధ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్‌, పీవీపీ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా దిల్‌ రాజు, శిరీష్‌ నిర్మిస్తున్నారు. కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

వారసుడు చిత్రానికి వంశీ పైడిపల్లి, హరి, అహిషోర్‌ సాల్మన్‌ కథ, స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తున్నారు. ఎస్‌ థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన వర్కింగ్‌ స్టిల్స్‌ అభిమానుల్లో ఫుల్ జోష్‌ నింపుతున్నాయి. వారసుడు చిత్రాన్ని 2023 జనవరి 12న సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు.

The much-awaited #VarisuFirstSingle promo is releasing Today at 6:30 PM 💥

Stay Tuned nanba 🥁#Thalapathy @actorvijay sir @directorvamshi @iamRashmika @MusicThaman #BhushanKumar #KrishanKumar #ShivChanana @TSeries#Varisu #VarisuPongal pic.twitter.com/uriUcF2vrn

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) November 3, 2022