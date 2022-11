November 3, 2022 / 05:08 PM IST

కోలీవుడ్ హీరో విష్ణువిశాల్ (Vishnu Vishal) మ‌ట్టి కుస్తీ (Matti Kusthi) సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. చెల్ల అయ్యవు డైరెక్ట్‌ చేస్తుండగా.. రవితేజ హోం బ్యాన‌ర్ ఆర్‌టీ టీమ్ వ‌ర్క్స్, విష్ణు విశాల్ స్టూడియోస్ (విష్ణువిశాల్ హోం బ్యాన‌ర్) బ్యాన‌ర్లపై విష్ణువిశాల్‌-ర‌వితేజ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రవితేజ విడుదల చేసిన ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

తాజాగా కలువ కండ్ల సుందరి కాజల్ అగర్వాల్‌ సెకండ్‌ లుక్ పోస్టర్‌ను లాంఛ్ చేసింది. విష్ణు విశాల్‌-ఐశ్వర్య పెళ్లి దుస్తుల్లో కనిపిస్తూ.. కుస్తీకి రెడీ అవుతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్న స్టిల్‌ ఇపుడు నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది. స్పోర్ట్స్ ఫ్యామిలీ డ్రామా నేప‌థ్యంలో వస్తున్న మట్టి కుస్తీ ప్రాజెక్ట్‌లో ఐశ్వర్య లక్ష్మి హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తోంది. జ‌స్టిన్ ప్రభాక‌ర‌న్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రానికి రిచ‌ర్డ్ ఎం నాథ‌న్ కెమెరామెన్‌గా వ‌ర్క్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మ‌ట్టి కుస్తీ గ్లింప్స్ వీడియో కూడా నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో విష్ణు విశాల్‌ రెజ్లర్‌ (కుస్తీ వీరుడు)గా నటిస్తున్నాడు. తెలుగులో రానాతో కలిసి అరణ్య సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటించాడు విష్ణు విశాల్‌.

మ‌ట్టి కుస్తీ గ్లింప్స్ వీడియో..

Can't wait to see @TheVishnuVishal and #AishwaryaLekshmi together in #GattaKusthi (Tamil) and #MattiKusthi (Telugu).

Here are the second look posters of this grand family entertainer that's on the way to cinemas soon! @thanga18 pic.twitter.com/vWLptf9rPd

— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) November 3, 2022