April 24, 2024 / 11:16 AM IST

Gangs of Godavari | టాలీవుడ్ మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస సినిమాల‌తో దూసుకుపోతున్నాడు. ఇప్ప‌టికే గామి సినిమాతో హిట్ కొట్టిన ఈ కుర్ర హీరో తాజాగా మరో సినిమాను విడుద‌లకు రెడీ చేశాడు. విశ్వక్‌సేన్ ప్ర‌ధాన‌పాత్ర‌లో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). ఈ మూవీకి ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వం వహిస్తుండ‌గా.. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమాను తెలంగాణ లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల అనంత‌రం మే 17న ఈ సినిమాను విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర‌ప‌డుతుండ‌టంతో మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా టీజ‌ర్‌ను ఏప్రిల్ 27 సాయంత్రం 4.01 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. అంజలి మరో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. విశ్వక్‌సేన్‌ మరోవైపు VS10లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

The Rage of our Lankala Rathna 🔥🌊

Mass Ka Das @VishwakSenActor‘s #GangsOfGodavari Teaser Launch Event on 27th April @ 04:01 PM! 💥💥

Worldwide grand release at theatres near you on MAY 17th! #GOGOnMay17th pic.twitter.com/WU1kk5iMlF

— Raja yuvan (@thisisysr) April 24, 2024