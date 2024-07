July 25, 2024 / 03:13 PM IST

Mechanic Rocky | ఈ ఏడాది గ్యాంగ్స్ ఆఫ్‌ గోదావరి సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలుకరించాడు టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen). మాస్ కా దాస్ కాంపౌండ్ నుంచి వస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి విశ్వక్‌ సేన్‌ 10 (VS 10). రవితేజ ముళ్లపూడి (డెబ్యూ) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మెకానిక్‌ రాకీ (Mechanic Rocky) టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మ్యూజికల్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌.

మెకానిక్‌ రాకీ మ్యూజికల్ రైట్స్‌ను పాపులర్ మ్యూజిక్‌ లేబుల్‌ సోనీ మ్యూజిక్‌ దక్కించుకుంది. రాకింగ్ మ్యూజిక్‌తో మీ మాన్‌సూన్‌ మ్యూజిక్‌ ప్లే లిస్టును అప్‌డేట్ చేసుకోండి.. అని షేర్ చేస్తూ కొత్త లుక్‌ విడుదల చేశారు. ఈ లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని దీపావళి కానుకగా అక్టోబర్ 31న గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నారు.

ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. హైఫోర్స్‌ ఇంజిన్ త్వరలోనే షురూ అవుతుంది..ఫన్‌ రైడ్‌ కోసం రెడీగా ఉండండి.. అంటూ మేకర్స్‌ ఇప్పటికే షేర్ చేసిన పోస్టర్లకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ మూవీని ఎస్‌ఆర్‌టీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామ్‌ తల్లూరి నిర్మిస్తుండగా.. జేక్స్ బిజోయ్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

విశ్వక్‌సేన్ చేతిలో పానను పట్టుకొని పైకి చూపిస్తున్న స్టిల్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుండగా.. ఈ సారి మాస్ కా దాస్ తనలోని ఫన్‌ యాంగిల్‌తో బాక్సాఫీస్‌పై దండయాత్ర చేసేందుకు మరోసారి రెడీ అవుతున్నాడంటున్నారు సినీ జనాలు.

