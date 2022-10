October 10, 2022 / 05:22 PM IST

Varun Tej New Movie Shoot Begins | రొటీన్‌కు భిన్నంగా కథలను ఎంచుకుంటూ ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌. కెరీర్‌ బిగెనింగ్‌ నుండే విభిన్న జానర్‌లో సినిమాలను చేస్తూ టాలీవుడ్‌లో దూసుపోతున్నాడు. వరుణ్‌కి ఈ ఏడాది ‘గని’తో అంతగా శుభారంభం దక్కకపోయినా.. ‘ఎఫ్‌-3’తో తిరిగి హిట్‌ ట్రాక్‌లోకి వచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈయన రెండు సినిమాలను సెట్స్‌పైన ఉంచాడు. అందులో ప్రవీణ్ సత్తారు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యాక్షన్‌ చిత్రం ఒకటి. ఇటీవలే ప్రవీణ్‌ సత్తారు దర్శకత్వం వహించిన ‘ది ఘోస్ట్‌’ విడుదలై ఫ్లాప్‌గా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర ఫేయిల్యూర్‌గా మిగిలింది. ఈ క్రమంలో వరుణ్‌తో ఈ సారి ఎలాగైన బ్లాక్‌బస్టర్ విజయాన్ని సాధించాలని కసితో ఉన్నాడు.

ఇప్పటికే చిత్రం నుండి విడుదలైన వీడియో ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీ క్రియేట్‌ చేసింది. కాగా తాజాగా చిత్రబృందం ఓ బిగ్‌ అప్‌డేట్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమా షూటింగ్‌ను లండన్‌లో స్టార్ట్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా షూటింగ్‌కు సంబంధించిన ఓ వీడియోను కూడా విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఈ చిత్రాన్ని నాగబాబు సమర్పణలో శ్రీ వెంకటేశ్వరా సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవిఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడి కానున్నాయి. ఇక వరుణ్ ఇటీవలే తన 13వ సినిమాను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఏయిర్‌ ఫోర్స్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రాన్ని శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

Lights 💡 Camera 🎥 Action 🎬@IAmVarunTej's Action Entertainer #VT12 Shoot Begins in London💥#VT12ShootBegins #VarunTej

Directed by @PraveenSattaru

Presented by @NagaBabuOffl

Produced by @BvsnP in @SVCCofficial

DOP #Mukesh

Music @MickeyJMeyer

Game of life and Death 🔥 pic.twitter.com/uuqFegSu7F

— SVCC (@SVCCofficial) October 10, 2022