October 10, 2022 / 11:26 AM IST

మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam) డ్రీమ్ ప్రాజెక్టులో ఒక‌టైన‌ పొన్నియ‌న్ సెల్వ‌న్-1 (Ponniyin Selvan-1) భారీ అంచ‌నాల మ‌ధ్య విడుద‌లై..మంచి వ‌సూళ్ల‌తో దూసుకెళ్తోంది. పాన్ ఇండియా సినిమా ల‌వ‌ర్స్ ను ఆక‌ట్టుకుంటూ నిర్మాత‌ల‌కు కాసుల వ‌ర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ సినిమా ఖాతాలో కొత్త రికార్డు న‌మోదైంది. తాజా నివేదిక‌ల ప్ర‌కారం పొన్నియ‌న్ సెల్వ‌న్-1 యూఎస్ఏలో ర‌జినీకాంత్ న‌టించిన 2.0 చిత్రం లైఫ్ టైం క‌లెక్ష‌న్ల‌ను అధిగ‌మించింది.

సెప్టెంబ‌ర్ 30న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా రిలీజైన ఈ చిత్రం $5.55 మిలియ‌న్ డాల‌ర్లు (రూ.40 కోట్ల‌పైన‌)వ‌సూళ్లు చేసి యూఎస్ఏలో ఆల్‌టైమ్ నంబ‌ర్ వ‌న్ త‌మిళ సినిమాగా నిలిచింది. అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఈ చిత్రానికి మొద‌టి నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో ఆద‌ర‌ణ క‌రువైంది. పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-1 ఇప్ప‌టికే తమిళ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన సినిమాగా నిలిచి అరుదైన ఫీట్‌ను ఖాతాలో వేసుకుంది.

భారీ మ‌ల్టీస్టార‌ర్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళం భాష‌ల్లో విడుద‌లైంది. ఈ చిత్రంలో విక్ర‌మ్‌, నాజ‌ర్‌, శ‌ర‌త్‌కుమార్‌, జ‌య‌రామ్‌, విక్ర‌మ్ ప్ర‌భు, కార్తీ, జ‌యం ర‌వి, పార్థీబన్‌, ప్ర‌కాశ్ రాజ్‌, శోభితా ధూళిపాళ, ఐశ్వ‌ర్యా రాయ్‌, త్రిష కీల‌క పాత్ర‌లు పోషించారు. మ‌ద్రాస్ టాకీస్‌, లైకా ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించాయి.

In the last 25 years or so, for the first time a Non-Rajini movie has become USA 🇺🇸 's All-time No.1 Tamil movie..#PS1 overtakes #2Point0 and is now All-time No.1 Tamil movie in USA

1. #PS1 – $5,545,000*

2. #2Point0 – $5,509,317

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 9, 2022