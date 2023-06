June 8, 2023 / 11:54 AM IST

Varun Tej | మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌, లావణ్య త్రిపాఠి పెండ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారని కొద్దిరోజులుగా ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. మొన్నటికి మొన్న వీరిద్దరి ఎంగేజ్‌మెంట్‌ కూడా ఫిక్సయ్యిందని.. జూన్‌ 9న నిశ్చితార్థం ఉంటుందని ప్రచారం జరిగింది. ఇది నిజమేనని మెగా ఫ్యాన్స్‌ ఇప్పటికే ఫిక్సయినప్పటికీ.. అఫిషియల్‌ కన్ఫర్మేషన్‌ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. కానీ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ డేట్‌ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ అటు వరుణ్‌ తేజ్‌ గానీ.. ఇటు లావణ్య త్రిపాఠి గానీ ఇంతవరకు స్పందించలేదు. ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ వార్తలపై మెగా ఫ్యామిలీ కూడా రియాక్ట్‌ కాలేదు. దీంతో అసలు ఎంగేజ్‌మెంట్‌ ఉంటుందా? లేదా? అనే సందిగ్ధత ఫ్యాన్స్‌లో పెరిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో మెగా టీమ్‌ నుంచి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. మెగా ఫ్యామిలీకి సన్నిహితుడైన శివచెర్రీ వరుణ్‌, లావణ్య ఎంగేజ్‌మెంట్‌ను కన్ఫార్మ్‌ చేశాడు.

The moment we’ve been waiting for has arrived🤗❤️

It’s official🕺🏻💃

Hearty congratulations to

𝑴𝒆𝒈𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆 @IAmVarunTej & @Itslavanya on getting Engaged on 9th June, 2023 🤩🥳

Wishing a lifetime of happiness together✨#VarunTejKonidela #VarunTej #LavanyaTripathi pic.twitter.com/jkcge86JnG

— SivaCherry (@sivacherry9) June 8, 2023