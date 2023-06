SSMB29 | మహేష్ బాబుకు విలన్ గా అమీర్ ఖాన్.. రాజమౌళి ప్లాన్ వర్కవుట్ అవుతుందా?

June 7, 2023 / 08:12 PM IST

Mahesh Babu-S.S.Rajamouli Movie | ఆహా.. ఓహో అనిపించే రేంజ్ లో ఈ మధ్య మహేష్ బాబు సినిమాలు రావడం లేదని ఆయన ఫ్యాన్సే అంటున్న మాటలు. అంతేకాకుండా మహేష్ సైతం ఈ మధ్య ఫ్యామిలీ కథలకు, మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలకే ఓటు వేస్తూ వస్తున్నాడు. ఆయన క్రేజ్ వల్ల కలెక్షన్లు భారీగానే వస్తున్నాయి కానీ.. ఆయన ఫ్యాన్స్ కు మాత్రం ఫుల్ మీల్స్ పెట్టే రేంజ్ సినిమా పడలేదని కాస్త నిరాశ చెందుతున్నారు. అయితే గుంటూరు కారం సినిమాతో మహేష్ ఫ్యాన్స్ కాస్త హ్యాపీగానే ఉన్నారు. చాలా కాలం తర్వాత మహేష్ మాస్ రూటు పడినట్లు అనిపించింది. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, గ్లింప్స్ గట్రా చూస్తుంటే ఈ సారి మహేష్ అభిమానులకు మంచి నాన్ వెజ్ భోజనం అయ్యేలానే అనిపిస్తుంది. ఇక మహేష్ ఫ్యాన్స్ గుంటూరు కారం కోసం ఎంత ఎదురు చూస్తున్నారో.. ఆ తర్వాత రాజమౌళితో చేయబోయే సినిమా గురించి కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్నారు.

ఎందుకంటే రాజమౌళి సినిమాల్లో హీరోల క్యారెక్టరైజేషన్స్ వేరే లెవల్లో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మాస్ సీన్లలలో హీరోలకు పడే ఎలివేషన్లు వేరే లెవల్లో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా ఇదే ఏడాది చివరికల్లా సెట్స్ మీదకు వెళ్లే చాన్స్ ఉంది. పాన్ వరల్డ్ సినిమాగా రూపొందనున్న ఈ సినిమా కోసం మహేష్ ఫ్యాన్స్ అమితాసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇక చిత్రబృందం ఇప్పుడు నటీనటులను ఎంపిక చేసే పనిలో ఉన్నారట. ఈ క్రమంలో ఈ సినిమాలో విలన్ పాత్రకు సంబంధించిన ఓ అప్డేట్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతుంది. రాజమౌళి సినిమాల్లో హీరోలకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో విలన్ పాత్రకు కూడా అంతే స్కోప్ ఇంటుంది. ఈ క్రమంలో మహేష్ తో చేయబోయే సినిమా కోసం రాజమౌళి.. బాలీవుడ్ మిస్టర్ ఫర్ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ ను ఎంపిక చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.

అయితే బాలీవుడ్ లో సూపర్ క్రేజ్ ఉన్న నటుడు అమీర్ ఖాన్. అలాంటి సూపర్ స్టార్ విలన్ పాత్రకు ఓకే అంటాడా అనేది మిలయన్ డాలర్ల ప్రశ్న. ఇక ఇదంతా వట్టి ప్రచారమేనా.. లేదంటే నిజంగానే చిత్రబృందం అమీర్ ను సంప్రదించిందా? అనేది తెలియాలంటే మరికొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే. విజయేంద్ర ప్రసాద్ ప్రస్తుతం స్క్రిప్ట్ ను పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నాడు. ప్రపంచాన్ని చుట్టేసే మనిషికి మహేష్ ఈ సినిమాలో నటించాడు. ఇక విజువల్స్ కు భారీ డిమాండ్ ఉన్న సినిమా ఇదని సమాచారం.

SS Rajamouli’s Jungle Adventure with #MaheshBabu might feature #AamirKhan as Villain. #SSMB29

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) June 7, 2023