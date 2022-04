April 15, 2022 / 07:01 AM IST

స్టార్ ప్రొడ్యూస‌ర్ దిల్ రాజు (Dil Raju) ఇంటి నుంచి హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ఆశిష్ రెడ్డి (Ashish).ఈ యువ హీరో న‌టించిన రౌడీ బాయ్స్ సంక్రాంతి కానుక‌గా విడుద‌లైంది. తొలి సినిమాతోనే మంచి ఇంప్రెష‌న్ కొట్టేసేందుకు ప్ర‌య‌త్నించాడు ఆశిష్‌. ఈ యంగ్ హీరో ఇపుడు మంచి స‌క్సెస్ కొట్టాల‌ని ‘సెల్ఫిష్‌’ (Selfish)గా మారిపోయాడు. ఆశిష్ న‌టిస్తోన్న రెండో సినిమా సెల్ఫిష్‌. సినిమాను ప్ర‌క‌టిస్తూ పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్. ఈ సారి కంప్లీట్ డిఫ‌రెంట్ లుక్‌లో క‌నిపిస్తున్నాడు ఆశిష్.

స్లీవ్‌లెస్ బ్లాక్ జాకెట్ వేసుకున్న ఆశిష్..స్టైలిష్ గాగుల్స్ పెట్టుకొని క‌ర్లీ హెయిర్, గ‌డ్డంతో ట్రెండ్‌గా తగ్గ‌ట్టుగా డిజైన్ చేయ‌బ‌డ్డ బైకును రైడ్ చేస్తున్న స్టిల్ సినిమాపై ఆస‌క్తిని పెంచుతుంది. ఈ సినిమా లాంఛింగ్ సెర్మ‌నీ నేడు జ‌రుగ‌నుంది. కాశీ విశాల్ (Kasi Vishal) ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. యూత్‌ఫుల్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా రాబోతున్న ఈ మూవీకి క్లాస్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ మిక్కీ జే మేయ‌ర్ (Mickey J Meyer) సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

It's time to be #Selfish@aryasukku and @srivenkateswaracreations are back together after 18 years.

Presenting #Ashish in a brand new avatar with #Selfish@KasiVishal @MickeyJMeyer @SVC_Official @SukumarWritings @VSHR3555 @DilRajuProductions @madurimadhu1 pic.twitter.com/trbCQcrhRo

