టాలీవుడ్ మిల్కీ బ్యూటీ త‌మ‌న్నా తొలిసారి వెబ్ సిరీస్ తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించేందుకు వ‌స్తోన్న విష‌యం తెలిసిందే. త‌మ‌న్నా న‌టిస్తోన్న వెబ్ సిరీస్ ‘11th Hour’. ఈ ప్రాజెక్టు నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్ ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఫ‌స్ట్ లుక్ లో త‌మ‌న్నా పొడ‌వాటి రెడ్ గౌను లో క‌నిపిస్తుండ‌గా..జంగిల్ లో గ‌డ్డి కాల్చివేయ‌బ‌డి ఉన్న‌ట్టు బ్యాక్ డ్రాప్ లో క‌నిపిస్తోంది. ప్ర‌వీణ్ స‌త్తారు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ వెబ్ సిరీస్ ను ఆహా ఫ్లాట్‌ఫాం నిర్మిస్తోంది. త‌మ‌న్నా ప్ర‌స్తుతం ఓ త‌మిళ సినిమాతో పాటు తెలుగులో గోపీచంద్ తో క‌లిసి సీటీమార్ లో న‌టిస్తోంది.

హిందీలో బోలే చుడియాన్ చిత్రం చేస్తోంది. ఈ రెండు చిత్రాలు పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ పనుల్లో ఉన్నాయి. ఇప్ప‌టికే స‌మంత‌, కీర్తిసురేశ్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం కోసం సినిమాలు చేస్తుండ‌గా..డిజిట‌ల్ స్పేస్ లో సినిమాలు చేస్తున్న లిస్ట్ లో త‌మ‌న్నా కూడా చేరిపోయింది. ఫ‌స్ట్ లుక్ లాంఛింగ్ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ముఖ నిర్మాత‌, ఆహా ప్లాట్‌ఫాం అధినేత అల్లు అర‌వింద్‌, డైరెక్ట‌ర్ ప్ర‌వీణ్ స‌త్తారు పాల్గొన్నారు.

