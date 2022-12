Time Ivvu Pilla Lyrical Song | నిఖిల్ 18 పేజెస్ నుంచి టైం ఇవ్వు పిల్లా లిరికల్ వీడియో సాంగ్

December 5, 2022 / 06:19 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో నిఖిల్ సిద్దార్థ (Nikhil) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం 18 పేజెస్ (18 Pages). ప‌ల్నాటి సూర్యప్రతాప్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో అనుప‌మ పరమేశ్వరన్‌ (Anupama Parameswaran) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీలో టైం ఇవ్వు పిల్లా సాంగ్‌ను కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో శింబు పాడిన సంగతి తెలిసిందే.

ముందుగా ఇచ్చిన అప్‌డేట్‌ ప్రకారం మేకర్స్ లిరికల్‌ వీడియో సాంగ్‌ను లాంఛ్‌ చేశారు. ఈ పాటను శ్రీమణి రాశారు. టైం ఇవ్వు పిల్ల కొంచెం టైం ఇవ్వు.. నిన్ను కొంచెం కొంచెం మరిచిపోయే టైం ఇవ్వు..అని బ్రేకప్‌ నేపథ్యంలో సాగుతున్న ఈ పాట యూత్‌కు బాగా కనెక్ట్‌ అయ్యేలా ఉంది.

ఇపుడు ఈ పాట అందరి అటెన్షన్‌ను తమవైపునకు తిప్పుకుంటోంది. రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌ టైన‌ర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే నన్నయ రాసిన పాట లాంఛ్ కాగా.. సంగీత ప్రియుల్ని విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ చిత్రానికి గోపీసుందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

18 పేజెస్‌ డిసెంబర్‌ 23న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్‌ 2-సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ బ్యానర్లపై బన్నీవాసు ఈ చిత్రాన్నినిర్మిస్తున్నారు. 18 పేజెస్‌కు స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కకథనందిస్తున్నాడు.

టైం ఇవ్వు పిల్లా లిరికల్ వీడియో సాంగ్..

Here it is! 💔

The crazy youth anthem #TimeIvvuPilla song out now! 🕺 #18Pages ~ #LoveIsCrazy 📱

🎧▶️ https://t.co/3UT4X6DvXs

🎤 @SilambarasanTR_

🎹 @GopiSundarOffl

📝 @ShreeLyricist @aryasukku @actor_Nikhil @anupamahere @dirsuryapratap #BunnyVas @lightsmith83 @adityamusic pic.twitter.com/IiHaEcLgGP

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 5, 2022