December 5, 2022 / 04:04 PM IST

హర్ష పులిపాక దర్శకత్వంలో వస్తున్న తెలుగు అంథాలజీ ప్రాజెక్ట్‌ పంచ‌తంత్రం (Panchathantram). లెజెండ‌రీ క‌మెడియ‌న్ బ్రహ్మానందం , రాహుల్ విజ‌య్‌ (Rahul Vijay), స్వాతిరెడ్డి (Swathi Reddy) కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ క్రేజీ సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చింది.

మేకర్స్ పంచతంత్రం ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ను డిసెంబర్ 7న నిర్వహించనున్నారు. వేదిక ఎక్కడనేది తెలియాల్సి ఉండగా.. ఈవెంట్‌కు ముఖ్యఅతిథిగా స్టార్ డైరెక్టర్ రాబోతున్నాడట. ఇంతకీ ఆ స్టార్ డైరెక్టర్‌ ఎవరనే కదా మీ డౌటు..అతడే హరీష్‌ శంకర్‌. ఈవెంట్‌ ఎక్కడనేది మేకర్స్ క్లారిటీ ఇవ్వనున్నారు.

పంచ‌తంత్రం డిసెంబ‌ర్ 9న థియేట‌ర్లలో విడుదల కానుంది. స‌ముద్రఖని, శివాత్మిక రాజ‌శేఖ‌ర్‌, న‌రేశ్ అగ‌స్త్య‌, ఆద‌ర్శ్ బాల‌కృష్ణ పలువురు న‌టీన‌టులు పంచ‌తంత్రంలో కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ప్రశాంత్‌ ఆర్ విహారి, శ్రావ‌ణ్ భ‌రద్వాజ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ఎస్ ఒరిజిన‌ల్స్‌, టికెట్ ఫ్యాక్టరీ సంయుక్తంగా తెర‌కెక్కిస్తున్నాయి.

A Humble Pre-Release Event before the magical release of #Panchathantram ❤️

Powerful director @harish2you garu to grace the event on Dec 7 🔥#PanchathantramOnDec9#Brahmanandam #SwathiReddy @thondankani @ShivathmikaR @ActorRahulVijay #DivyaDrishti @NareshAgastya @VRaju89 pic.twitter.com/vqsszMUFQv

— Ticket Factory (@Ticket_Factory) December 5, 2022