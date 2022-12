December 5, 2022 / 04:37 PM IST

SDT 15 | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej) నటిస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ SDT 15. ఇటీవలే బీటీఎస్‌ వీడియోతో అప్‌డేట్‌ ఇచ్చాడు సాయిధరమ్‌ తేజ్‌. కాగా SDT 15 సినిమాకు సంబంధించిన స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. టైటిల్స్ గ్లింప్స్ వీడియోను డిసెంబర్ 7న ఉదయం 11 గంటలకు లాంఛ్‌ చేయనున్నట్టు వీడియో రిలీజ్‌ చేస్తూ.. అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్.

టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియోకు స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ వాయిస్‌ ఓవర్‌ అందించడం విశేషం. SDT 15 కోసం వాయిస్ అందించిన తారక్‌కు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ.. మేకర్స్ విడుదల చేసిన వీడియో ఇపుడు నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఇంకా టైటిల్ ఫిక్స్ కాని ఈ చిత్రాన్ని కార్తీక్ దండు (Karthik Dandu) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

కాంతార ఫేం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంజ‌నీశ్ లోక్‌నాథ్‌ ఈ మూవీకి సంగీతం అందిస్తున్నాడు‌. ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ సంయుక్తా మీన‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర-సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యాన‌ర్లపై సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. SDT 15లో బ్రహ్మాజీ, అజ‌య్‌, సునీల్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కిరాక్ పార్టీ త‌ర్వాత అంజ‌నీశ్ లోక్‌నాథ్ సంగీతం అందిస్తున్న రెండో సినిమా ఇది.

SDT 15 టైటిల్స్ గ్లింప్స్ అప్‌డేట్ వీడియో ..

Thank You @tarak9999 Garu for lending your Majestic Voice for the Title Glimpse of #SDT15 🤩💥 #NTRforSDT for #SDT15TitleGlimpse On 7th Dec, 11AM. @IamSaiDharamTej @iamsamyuktha_ @karthikdandu86 @AJANEESHB @Shamdatdop @aryasukku @BvsnP @bkrsatish @SVCCofficial @SukumarWritings pic.twitter.com/FaAIltKOyi

తారక్‌ కు ధన్యవాదాలు చెప్తూ.. సాయిధరమ్ తేజ్ ట్వీట్

More love to you Tarak @tarak9999 ❤️

Thank you is a small word for the way you received me when I came to you.

It felt like the old days when I came to meet you before becoming an actor.

Your voice has made our #SDTitleGlimpse magical#NTRforSDT will always be special for me 🤗 pic.twitter.com/UxYhXSbNE7

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) December 5, 2022