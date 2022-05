May 16, 2022 / 09:57 PM IST

బాలీవుడ్ (Bollywood)లో ఉన్న లీడింగ్ హీరోయిన్ల‌లో ఒక‌రు ఢిల్లీ సుంద‌రి తాప్సీ ప‌న్ను (Taapsee Pannu). ఈ బ్యూటీ ఇటీవ‌లే తెలుగులో మిష‌న్ ఇంపాజిబుల్ సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకొచ్చింది. ఇందులో ఇన్వెస్టిగేటివ్ జ‌ర్న‌లిస్టు పాత్ర‌లో క‌నిపించింది. ఓ వైపు ప్ర‌యోగాత్మ‌క సినిమాలు చేస్తూనే..మ‌రోవైపు నిర్మాణ రంగంలో కూడా బిజీ అయిపోయింది. తాప్సీ నిర్మిస్తోన్న మొద‌టి సినిమా సెట్స్ పై ఉండ‌గానే..రెండో సినిమాను ప్ర‌క‌టించింది. ఈ చిత్రానికి ధ‌క్ ధ‌క్ (Dhak Dhak) టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు మేక‌ర్స్.

ఫాతిమా స‌నా షేఖ్ (Fatima Sana Shaikh), ర‌త్నా పాఠక్ షా, దియా మీర్జా, సంజ‌నా సంఘ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఫ‌స్ట్ లుక్‌లో ఈ న‌లుగురు న‌టీమ‌ణులు స్టైలిష్ బుల్లెట్ బైక్స్ లో స్ట‌న్నింగ్ క‌నిపిస్తున్నారు. వీరంతా థ్రిల్లింగ్ రైడ్‌ను ఎంజాయ్ చేయ‌బోతున్నార‌ని ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో తెలిసిపోతుంది. త‌రుణ్ దుడేజా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. స్వేచ్ఛగా న‌చ్చిన‌ట్టు జీవించాలనుకునే నలుగురు మహిళల కథను ఈ సినిమాలో చూపించ‌బోతున్నాడుత‌రుణ్ దుడేజా.

వయాకామ్ 18తో క‌లిసి తాప్సీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టును 2023లో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు మేక‌ర్స్ స‌న్నాహాలు చేస్తున్నారు. టీమిండియా మ‌హిళ‌ల క్రికెట్ జ‌ట్టు కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ బ‌యోపిక్ శ‌భాష్‌మిథు చిత్రంలో న‌టిస్తోంది తాప్సీ. ఈ మూవీ జులై 15న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. మ‌రోవైపు షారుక్ ఖాన్‌-రాజ్ కుమార్ హిరానీ కాంబోలో వ‌స్తున్న డుంకీ చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది.

Join the ride of a lifetime with Dhak Dhak, as four women ride to the highest motorable pass in the world on an exciting journey of self discovery! @fattysanashaikh #RatnaPathak @deespeak, @sanjanasanghi96 @Viacom18Studios #OutsidersFilms @BLM_Pictures pic.twitter.com/FvxUyv4ccY

— taapsee pannu (@taapsee) May 16, 2022