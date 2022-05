May 16, 2022 / 08:47 PM IST

ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి (SS Rajamouli), రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan), జూ..ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) క్రేజీ కాంబినేష‌న్‌లో వ‌చ్చిన పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్టు ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR). వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా మార్చి 25న రిలీజైన ఈ చిత్రం ఇటీవ‌లే స‌క్సెస్‌ఫుల్‌గా 50 రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఇప్ప‌టికే ట్రిపుల్ ఆర్ అకౌంట్‌లో గ్లోబ‌ల్ బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద రూ.1000 కోట్లకు గ్రాస్ సాధించిన మూడో చిత్రంగా రికార్డు కూడా న‌మోదైంది. కాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం జీ 5 (ZEE5) లో మే 20న స్ట్రీమింగ్ కానున్న సంగ‌తి తెలిసిందే.

ఈ ప్రాజెక్టు T VOD (ట్రాన్సాక్ష‌న‌ల్ వీడియో ఆన్ డిమాండ్‌) విధానంలో అందుబాటులో ఉంటుంద‌ని జీ5 చేస్తున్న ట్వీట్స్ లో పేర్కొంటూ వ‌స్తోంది. దీన్ని బ‌ట్టి సినిమాను డ‌బ్బులు చెల్లించి చూడాల‌ని అర్థ‌మ‌వుతోంది. ఈ నేప‌థ్యంలో మ‌రి జీ5లో ట్రిపుల్ ఆర్‌ను మే 19 అర్థ రాత్రి నుంచి జీ5 స‌బ్ స్క్రైబ‌ర్లు ఉచితంగా చూడాలా…? లేదంటే రెంట్ పే చేసి సినిమాను చూడాల్సి ఉంటుందా..? అనే దానిపై స‌స్పెన్స్ నెల‌కొంది.

జీ 5 ట్రిపుల్ ఆర్‌ను కొన్ని రోజులపాటు రెంట‌ల్ బేసిస్‌లో అందించ‌బోతున్న‌ట్టు తెలుస్తోండ‌గా..దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాను రెంట‌ల్ బేసిస్‌లో జీప్లెక్స్ లో అందిస్తున్న‌ట్టు ఓ నెటిజ‌న్ అడిగిన ప్ర‌శ్న‌కు స‌మాధానంగా చెప్పింది. ప్రీమియ‌ర్ మొద‌లైన త‌ర్వాత మీకు న‌చ్చిన టైంలో అద్దెకు తీసుకోవ‌చ్చ‌ని తెలిపింది. కొత్తగా స‌బ్ స్క్రిప్ష‌న్ తీసుకోవాల‌నుకునే వారి కోసం జీ 5 రెండు ప్లాన్ల‌ను తీసుకొచ్చింది.

జీ 5 12నెల‌ల ప్లాన్ ప్ర‌స్తుతం రూ.599కు అందుబాటులో ఉండ‌గా..ఆర్ఆర్ఆర్ చూడాల‌నుకునే వారు రూ.100 అద‌నంగా పే చేసి మొత్తం 699 చెల్లించాల్సి ఉంది. ఆర్ఆర్ఆర్ తో స‌బ్ స్క్రిప్ష‌న్ చేసుకుంటే ఈ సినిమా వ్యాలిడిటీ 7 రోజుల పాటు ఉండ‌గా..వాచింగ్ టైం మాత్రం 24 గంట‌లు మాత్ర‌మే. ఈ లెక్క‌న జీ5 స‌బ్ స్క్రిప్ష‌న్ ఉన్న‌వాల్లు ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా చూడాల‌నుకుంటే అద‌నంగా చెల్లించాల్సిందే.

