December 21, 2022 / 05:30 PM IST

కార్తికేయ (Kartikeya) హీరోగా నటిస్తున్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్‌ బెదురులంక 2012 (Bedurulanka2012). ఫస్ట్‌ లుక్‌ మోషన్‌ పోస్టర్‌తోనే అందరి అటెన్షన్‌ తనవైపునకు తిప్పుకోవడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు కార్తికేయ. క్లాక్స్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ మూవీ గ్లింప్స్ వీడియో మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ వీడియోను లౌక్య ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్స్ అఫీషియల్‌ ట్విటర్ ఖాతా ద్వారా అందరితో పంచుకుంది. విలేజ్‌ నేపథ్యంలో సాగే స్టోరీతో బెదురులంక 2012 వస్తున్నట్టు తాజా వీడియోతో అర్థమవుతుంది.

గ్రామంలో జరిగే ఫన్నీ, సీరియస్‌ ఎలిమెంట్స్‌ తో సినిమా సాగనున్నట్టు సస్పెన్స్ తో కూడిన గ్లింప్స్ వీడియో ద్వారా అర్థమవుతుంది. మణిశర్మ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్న ఈ చిత్రంలో డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి ఫీమేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. రవీంద్ర బెనర్జీ ముప్పనేని (బెన్నీ) నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అజయ్‌ ఘోష్‌, సత్య, రాజ్‌ కుమార్‌ కసిరెడ్డి, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, ఆటో రాంప్రసాద్‌, గోపరాజు రమణ, ఎల్బీ శ్రీరామ్‌, సురభి ప్రభావతి, కట్టయ్య, దివ్య నార్ని కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే ఈ సినిమా కోసం కార్తికేయ డబ్బింగ్ చెబుతున్న స్టిల్స్ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. చాలా రోజులుగా సరైన హిట్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న కార్తికేయ బెదురులంక 2012 సినిమాపై భారీగానే అంచనాలు పెట్టుకున్నాడు.

బెదురులంక 2012 గ్లింప్స్ వీడియో..

The game changer, the mind behind it! Play along the biggest hoax ever in #Bedurulanka2012 🌊

Here's a peek into the world🌏

— Loukya entertainments (@Loukyaoffl) December 21, 2022