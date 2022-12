18 Pages | నిఖిల్‌ 18 పేజెస్ టీం ఇప్పుడెక్కడుందో తెలుసా..? వీడియో వైరల్

December 21, 2022 / 06:11 PM IST

త్వరలో తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌ టైన‌ర్‌ 18 పేజెస్ (18 Pages). నిఖిల్ సిద్దార్థ (Nikhil), అనుప‌మ పరమేశ్వరన్‌ (Anupama Parameswaran) హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. డిసెంబర్ 23 (శుక్రవారం)న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో నిఖిల్ టీం ప్రమోషన్స్ లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. 18 పేజెస్ టీం టైటిల్‌ నంబర్‌ను గుర్తు చేస్తూ.. 18 పట్టణాల్లో యాత్ర చేపడుతూ.. ప్రమోషన్స్ లో పాల్గొంటుంది.

నేడు చిత్రయూనిట్‌ యాత్ర రాజమండ్రికి చేరుకుంది. నగరంలోని గీతా అప్సర థియేటర్‌కు వెళ్లిన నిఖిల్‌కు అభిమానులు, మూవీ లవర్స్ ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా శాలువాతో నిఖిల్‌ను సత్కరించారు. ఈ వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ప‌ల్నాటి సూర్యప్రతాప్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న 18 పేజెస్ కు గోపీసుందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్‌ 2-సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్త నిర్మాణంలో బన్నీవాసు నిర్మిస్తున్నారు.

18 పేజెస్ చిత్రానికి స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కథనందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన 18 పేజెస్ పాటలకు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ మూవీలో కోలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో శింబు పాడిన టైం ఇవ్వు పిల్లా సాంగ్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట ట్రెండింగ్‌ అవుతోంది.

రాజమండ్రిలో నిఖిల్‌ 18 పేజెస్ టీం..

Glimpses of @actor_Nikhil and team #18Pages interaction with the fans @ Rajahmundry Geetha Apsara Theatre!#18Cities Bus Tour, Search for real life #Nandini Continues!❤️

🎟️:https://t.co/S36nPs5RjT #18PagesOnDec23 @aryasukku @anupamahere @dirsuryapratap #BunnyVas @idineshtej pic.twitter.com/YaV1r9vdUv

