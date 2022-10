October 17, 2022 / 04:31 PM IST

టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్ (Sukumar)‌-అల్లు అర్జున్‌ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన చిత్రం పుష్ప. ఫస్ట్‌ పార్టు పుష్ప..ది రైజ్‌ విడుదలైన అన్ని భాషలలో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. కాగా ఇపుడు పుష్ప..ది రూల్‌ (Pushpa The Rule) అంటూ వచ్చేస్తుంది బన్నీ టీం. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సీక్వెల్‌ అప్‌డేట్‌ రానే వచ్చింది.

క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ ట్యూనే జాన్‌, సెలబ్రిటీ ఫొటోగ్రాఫర్‌ అవినాష్‌ గోవారికర్ (Avinash Gowariker)‌, సుకుమార్‌ టీం కలిసి అల్లు అర్జున్‌ను కెమెరాలో బంధిస్తున్న స్టిల్‌ ఇపుడు నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. పుష్ప..ది రూల్‌ కోసం అల్లు అర్జున్‌ (alluarjun)పై ఫొటోషూట్‌ సెషన్‌ కొనసాగుతున్నట్టు తాజా స్టిల్‌తో అర్థమవుతుంది.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌పై భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతుంది సీక్వెల్‌. రెండో పార్టులో కూడా కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన నటీనటులు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణుల వివరాలపై సుకుమార్‌ టీం నుంచి త్వరలోనే క్లారిటీ రానుందన్నమాట.

సీక్వెల్‌ పార్టులో తమన్నా కనిపిస్తుందని వార్తలు వస్తుండగా..దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. పార్టు-1కు అదిరిపోయే మ్యూజిక్‌ ఆల్బమ్‌ అందించిన దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ రెండో పార్టుకు కూడా సూపర్‌ హిట్‌ పాటలను రెడీ చేస్తున్నట్టు ఇన్‌ సైడ్‌ టాక్‌.

Works of #PushpaTheRule in full flow ❤

Icon star @alluarjun, @aryasukku, celebrity photographer @avigowariker, poster designer @tuneyjohn and entire team is putting all their efforts to deliver the best 🤙@iamRashmika @ThisIsDSP @SukumarWritings ⁦@MythriOfficial⁩ pic.twitter.com/Q5AEfyB7KL

— Maduri Mattaiah (@madurimadhu1) October 17, 2022