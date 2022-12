Sreeleela | శ్రీలీల ధమాకా ప్రమోషన్స్ షురూ

December 15, 2022 / 07:01 PM IST

పెళ్లిసందD సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది బెంగళూరు భామ శ్రీలీల. ఈ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో బ్రేక్‌ ఇవ్వలేకపోయినా.. యాక్టింగ్‌ పరంగా శ్రీలీల (Sreeleela)కు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. శ్రీలీల నటిస్తోన్న తెలుగు చిత్రాల్లో ఒకటి ధమాకా (Dhamaka).

త్రినాథరావు నక్కిన డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో రవితేజ (Ravi Teja) హీరోగా నటిస్తున్నాడు. ఈ మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ డిసెంబర్ 23న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్ మొదలుపెట్టింది టీం. ఇందులో భాగంగా ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొంటుంది శ్రీలీల. శ్రీలీల ఇంటర్వ్యూ స్టిల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ఈ చిత్రంలో చిరాగ్‌ జానీ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్‌ అగర్వాల్‌ ఆర్ట్స్‌ ధమాకా చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. భీమ్స్‌ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నాడు. శ్రీలీల దీంతోపాటు తెలుగులో అనగనగా ఒక రోజు, కన్నడ-తెలుగు బై లింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌ జూనియర్‌ సినిమాల్లో నటిస్తోంది. రవితేజ మరోవైపు సుధీర్‌ వర్మ దర్శకత్వంలో రావణాసుర, పాన్‌ ఇండియా చిత్రం టైగర్‌ నాగేశ్వర్‌రావు సినిమాలు లైన్‌లో పెట్టాడు. వాల్తేరు వీరయ్య చిత్రంలో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

ధమాకా ప్రమోషన్స్ లో శ్రీలీల..

. @tv5newsnow are in conversation with pretty actress @sreeleela14 about #Dhamaka 😍✨

Full interview Telecasts Soon 📺#DhamakaFromDec23 💥@RaviTeja_offl @TrinadharaoNak1 @vishwaprasadtg @vivekkuchibotla @KumarBezwada @AAArtsOfficial @peoplemediafcy pic.twitter.com/aJ5UWAJ0Ul

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) December 15, 2022