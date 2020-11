డేట్ ఫిక్స్..డిసెంబర్ 25న సోలో బ్రతుకే సో బెటర్

సాయి ధరమ్ తేజ్ చాలా డేరింగ్ స్టెప్ వేస్తున్నాడు. మిగిలిన హీరోలు ముందుకెళ్లడానికి కూడా ఆలోచిస్తున్న తరుణంలో ఈయన ఏకంగా పరుగులు తీస్తానంటున్నాడు. దాదాపు 200 రోజులుగా మూతపడి ఉన్న థియేటర్స్ డిసెంబర్ లో ఓపెన్ అయ్యేలా కనిపిస్తున్నాయి. అయినా కూడా పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో ఎవరికీ కనీసం ఐడియా కూడా లేదు. అందుకే దర్శక నిర్మాతలు అప్పుడే తమ సినిమాల విడుదల తేదీ అనౌన్స్ చేయడం లేదు. కానీ సాయి మాత్రం తన సోలో బ్రతుకే సో బెటర్ సినిమాతో డిసెంబర్ 25న థియేటర్స్ లోనే ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తున్నాడు.



ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో సినిమాలు విడుదల చేసినా కూడా కేవలం 50 శాతం టికెట్లు అమ్ముకోవాలని కండీషన్ పెట్టింది ప్రభుత్వం. దాంతో కరెంట్ ఖర్చులు కూడా రావు అంటూ వాళ్ళు ఆవేదన చెందుతున్నారు. కానీ ఈ మధ్యే కేసీఆర్ సర్కార్ కరెంట్ బిల్ ఉండదని తీపికబురు చెప్పడంతో తెరిచే వైపుగా ఆలోచన చేస్తున్నారు దర్శక నిర్మాతలు. తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు థియేటర్లు ఓపెన్ చేయలేదు.. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మాత్రం విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్లు ఓపెన్ చేశారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పాత సినిమాలను అందులో నడుపుతున్నారు.



జనం థియేటర్ వరకు వచ్చినా రాకపోయినా ముందు అలవాటు కావాలి కదా అంటూ ఓపెన్ అయితే చేశారు. కానీ ఇప్పటి వరకు పెద్ద సినిమాలు విడుదల కాలేదు. ఇందులో తొలి అడుగు ఎవరిదో ఎవరికీ అర్థం కావడం లేదు. ఇప్పటికే రవితేజ క్రాక్, అఖిల్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్, నితిన్ రంగ్ దే, రానా అరణ్య, రామ్ రెడ్ సినిమాలతో సహా మరో మూడు నాలుగు సినిమాలు సంక్రాంతి పండుగకు రావాలని చూస్తున్నాయి. అప్పటి వరకు పరిస్థితులు చక్కబడతాయని ఆశిస్తున్నారు దర్శక నిర్మాతలు. ఇదిలా ఉంటే డిసెంబర్ 25న సాయి ధరమ్ తేజ్ తొలి అడుగు వేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. ఈయన నటించిన సోలో బ్రతుకే సో బెటరూ సినిమా ఇప్పటికే సెన్సార్ కూడా పూర్తి చేసుకొని క్లీన్ యు సర్టిఫికెట్ అందుకుంది. దీన్ని Zee 5 OTT ప్లాట్ ఫాంలో విడుదల చేయాలనుకున్నారు దర్శక నిర్మాతలు. కానీ థియేటర్లు మెల్లమెల్లగా ఓపెన్ అవుతుండటంతో డిసెంబర్ 25న ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేస్తామని అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసారు దర్శక నిర్మాతలు. ఈ సినిమాకు వచ్చే రెస్పాన్స్ ను బట్టి మిగిలిన సినిమాలు భవిష్యత్తు తేలనుంది. కొత్త దర్శకుడు సుబ్బు ఈ సినిమాని తెరకెక్కించాడు. ఛత్రపతి ప్రసాద్ సోలో బ్రతుకే సో బెటరూ సినిమాను నిర్మించాడు. ఇస్మార్ట్ హీరోయిన్ నభా నటేష్ సాయి ధరమ్ తేజ్ తో జోడీ కట్టింది. చిత్రలహరి, ప్రతిరోజూ పండగే అలాంటి హిట్ సినిమాల తర్వాత సాయి చేస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.

Let's meet in Theaters this Christmas



Supreme Hero @IamSaiDharamTej's #SoloBrathukeSoBetter will release in theaters on Dec 25th!#SBSBOnDec25th@NabhaNatesh @MusicThaman @subbucinema @BvsnP @bkrsatish @SonyMusicSouth @ZeeStudios_ @SVCCofficial pic.twitter.com/jGUiod8JOz