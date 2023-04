April 12, 2023 / 07:02 PM IST

Ponniyin Selvan-2 | మ‌ణిర‌త్నం (Mani Ratnam) డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ప్రాజెక్ట్‌ పొన్నియ‌న్ సెల్వన్. ఈ ప్రాంచైజీలో పొన్నియ‌న్ సెల్వన్-2 (Ponniyin Selvan-2) వస్తుందని తెలిసిందే.ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే కార్తీ , త్రిష కాంబినేషన్‌లో వచ్చే ఆగనందే సాంగ్‌ విడుదల చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటోంది. తాజాగా మరో పాటను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు. శివోహం లిరికల్‌ వీడియో సాంగ్‌ను విడుదల చేశారు. ఆది శంకర రచించిన నిర్వాణ శతకం ఆధారంగా వెంకీ ఈ లిరిక్స్ రాశారు .

ఈ సాంగ్‌ను ఏఆర్‌ రెహమాన్‌ కంపోజిషన్‌లో సత్యప్రకాశ్‌, డాక్టర్‌ నారాయణన్‌, శ్రీకాంత్‌ హరిహరన్‌, నివాస్‌, అరవింద్‌ శ్రీనివాస్‌, షెన్బగరాజ్‌, టీఎస్‌ అయ్యప్పన్‌ పాడారు. పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌ 2 ఏప్రిల్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ, కన్నడ, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. భారీ మల్టీస్టారర్‌గా తెరకెక్కుతున్న పొన్నియన్‌ సెల్వన్ -2లో విక్రమ్‌, జయం రవి, కార్తీ, ఐశ్వర్యరాయ్‌, త్రిష,నాజర్‌, శరత్‌కుమార్‌తోపాటు ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

పార్టు -1లాగే పొన్నియన్‌ సెల్వన్‌-2 కూడా ఐమాక్స్‌ ఫార్మాట్‌లో విడుదల కానుంది. చోళ సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో సాగే స్టోరీతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మ‌ద్రాస్ టాకీస్‌, లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యాన‌ర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

ఆగనందే లిరికల్ వీడియో సాంగ్..

