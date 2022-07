July 3, 2022 / 10:00 PM IST

కొత్త‌ద‌నంతో కూడిన కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు చేసే యాక్ట‌ర్ల‌లో టాప్ ప్లేస్ లో ఉంటాడు స‌త్య‌దేవ్ (Satya Dev). ఈ ఏడాది గాడ్సే సినిమాతో ఆడియెన్స్ ను ప‌లుక‌రించాడు స‌త్య‌దేవ్. హిట్టు, ప్లాపుతో సంబంధం లేకుండా మూవీ ల‌వ‌ర్స్ కోసం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ హీరో మ‌రో సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశాడు. వీవీ గోపాల కృష్ణ (VV Gopala Krishna) డైరెక్ష‌న్‌లో గ‌తేడాది త‌న 25వ చిత్రాన్ని మొద‌లుపెట్టాడు స‌త్య‌దేవ్‌. ఈ చిత్రానికి కృష్ణ‌మ్మ (Krishnamma) టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేయగా..తాజాగా టైటిల్‌, ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్.

అరుణాచ‌ల క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై కొర‌టాల శివ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో కృష్ణ కొమ్మ‌లపాటి నిర్మిస్తున్నారు. స‌త్యదేవ్ చేతిలో నెత్తురు అంటుకున్న క‌త్తి ప‌ట్టుకుని క‌నిపిస్తుండ‌గా..బ్యాక్ డ్రాప్‌లో న‌ది క‌నిపిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి స‌న్నీకుర్ర‌పాటి సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్ కాగా..కాల‌భైర‌వ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఇంటెన్స్ యాక్ష‌న్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు కొన‌సాగుతున్నాయి.

#Krishnamma is my next with director VV Gopalakrishna under the production of @ArunachalaCOffl.

Super happy and blessed that blockbuster director #KoratalaSiva Garu is presenting it. pic.twitter.com/QbOLnzbHFU

— Satya Dev (@ActorSatyaDev) July 3, 2022