October 16, 2022 / 03:27 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood)స్టార్ హీరోయిన్ స‌మంత (Samantha)ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం యశోద (Yashoda). హరి-హరీష్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేఫథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఉన్ని ముకుందన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. యశోద టీం ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌ డేట్‌ అందించబోతుంది. పాన్‌ ఇండియా కథాంశంతో వస్తున్న ఈ చిత్ర రిలీజ్‌ అప్‌డేట్‌ పై టీం ఓ పోస్టర్‌ ద్వారా హింట్‌ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది.

పోస్టర్‌ లో చూపించిన క్యాలెండర్‌ లో 17వ తేదీని రౌండప్‌ చేసి ఉంచారు మేకర్స్‌. దీని ప్రకారం విడుదల తేదీపై రేపు క్లారిటీ ఇవ్వనున్నట్టు అర్థమవుతుంది. ఇటీవలే విడుదల చేసిన టీజర్‌తో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. శ్రీదేవి మూవీస్‌ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో వరలక్ష్మి శరత్‌ కుమార్‌, రావు రమేశ్‌ కీ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో వస్తున్నఈ సినిమాని శివలెంక కృష్ణప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. థ్రిల్లర్ జాన‌ర్‌లో నేషనల్ లెవ‌ల్‌లో ఆడియన్స్ అందరినీ ఆకట్టుకునే కథాంశంతో తీస్తున్న చిత్రం యశోద. సమంత మరోవైపు గుణశేఖర్‌ దర్శకత్వంలో టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న శాకుంతలం ఇప్పటికే షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ చిత్రంలో మలయాళ నటుడు దేవ్‌ మోహన్‌ మరో లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. దీంతోపాటు విజయ్‌ దేవరకొండ-శివనిర్వాణ కాంబోలో వస్తున్న ఖుషి సినిమాలో కూడా నటిస్తోంది సామ్‌. ఖుషి ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది.

