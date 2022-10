Karthika Deepam Fame Vantalakka Tollywood Entry With Nc 22 Here Is Details

NC 22 Update | NC 22తో కార్తీక‌దీపం వంట‌ల‌క్క టాలీవుడ్ ఎంట్రీ.. వివ‌రాలివే

October 14, 2022 / 04:23 PM IST

టాలీవుడ్ యువ హీరో నాగచైత‌న్య (Naga Chaitanya) ప్ర‌స్తుతం త‌మిళ ద‌ర్శ‌కుడు వెంక‌ట్ ప్ర‌భుతో సినిమా చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో NC 22 గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంలో ఉప్పెన ఫేం కృతిశెట్టి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. యాక్ష‌న్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న‌ ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో వెన్నెల కిశోర్‌, ప్రేమ్‌గీ అమ‌రేన్‌, సంప‌త్ రాజ్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు.

అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఆస‌క్తిక‌ర అప్‌డేట్ అందించారు మేక‌ర్స్‌. కార్తీక దీపం సీరియ‌ల్‌లో వంట‌ల‌క్క పాత్ర‌తో అదిరిపోయే పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది కేర‌ళ కుట్టి ప్రేమీ విశ్వ‌నాథ్ (Premi Viswanath). టీవీ తెర‌పై కోట్లాదిమంది అభిమానుల‌ను సంపాదించుకున్న ఈ బ్యూటీ ఇక సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై ఎంట్రీ ఇస్తోంది.

ప్రేమీ విశ్వ‌నాథ్‌ను NC 22 ప్రాజెక్ట్‌లోకి స్వాగ‌తం ప‌లుకుతూ స్పెష‌ల్ పోస్ట‌ర్ ఒక‌టి విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్. ప్రేమీ విశ్వ‌నాథ్‌ ఇంత‌కీ ఎలాంటి పాత్ర‌లో క‌నిపించ‌బోతున్నార‌నే దానిపై మాత్రం ప్ర‌స్తుతానికి స‌స్పెన్స్ నెల‌కొంది. శ్రీనివాసా సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఇళ‌య‌రాజా, యువ‌న్ శంక‌ర్ రాజా క‌లిసి సంగీతం అందిస్తుండ‌టం విశేషం.

బంగార్రాజు సినిమా త‌ర్వాత నాగ‌చైత‌న్య‌, కృతిశెట్టి కాంబినేష‌న్‌లో వ‌స్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ఈ చిత్రంలో నేష‌న‌ల్ అవార్డు విన్న‌ర్ ప్రియ‌మ‌ణి కీ రోల్ చేస్తుంది. స్టార్ యాక్ట‌ర్లు శ‌ర‌త్‌కుమార్‌, అర‌వింద్ స్వామి కీల‌క పాత్ర‌ల్లో క‌నిపించ‌బోతున్నారు.

NC 22లో న‌టిస్తున్న‌ స్టార్లు వీళ్లే..

