October 14, 2022 / 04:23 PM IST

పెద్ద‌న్న సినిమా త‌ర్వాత త‌మిళ సూప‌ర్ స్టార్ ర‌జినీకాంత్ (Rajinikanth) ప్ర‌స్తుతం స్టార్‌ డైరెక్ట‌ర్ నెల్స‌న్ దిలీప్ కుమార్ (Nelson Dilipkumar)తో సినిమా చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ‘జైల‌ర్’ (Jailer) టైటిల్‌తో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌కు అద్బుత‌మైన స్పంద‌న వ‌స్తోంది. కాగా ర‌జినీకాంత్ స్టిల్‌తో జైల‌ర్ షూటింగ్ అప్‌డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

తలైవా షూటింగ్ స్పాట్‌కు కారులో వెళ్తూ..త‌న‌స్టైల్‌లో న‌మ‌స్కారం పెడుతున్న ఫొటో ఒక‌టి నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. షూట్ లొకేష‌న్ లో బ్రిడ్జిపై నుంచి న‌డుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు తలైవా. జైల‌ర్ చిత్రీక‌ర‌ణ త‌మిళ‌నాడులోని క‌డ‌లూరులో జ‌రుగుతున్న‌ట్టు నెట్టింట హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తున్న ఫొటోలు, వీడియోల ద్వారా తెలుస్తోంది. త‌మ అభిమాన న‌టుడిని చూసేందుకు షూటింగ్ స్పాట్‌కు పెద్ద సంఖ్య‌లో చేరుకున్నారు సినీ జ‌నాలు.

జైల‌ర్ చిత్రంలో ఐశ్వ‌ర్య‌రాయ్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తోంది. శివ‌రాజ్‌కుమార్‌, ప్రియాంక అరుళ్ మోహ‌న్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. స‌న్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై క‌ళానిధి మార‌న్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

Our #Jailer shooting at cuddalore 💥

Definitely His walking style and swag is going to be something different in #Jailer @rajinikanth 🥵🔥@Nelsondilpkumar 👌 pic.twitter.com/8ztgoylVff

— THALAIVAR 169 (@rajni_mohan_rfc) October 13, 2022