February 25, 2023 / 03:49 PM IST

RRR | కాలిఫోర్నియా (California) వేదికగా జరిగిన హాలీవుడ్‌ క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ అవార్డు (Hollywood Critics Association Awards 2023) వేడుకలో ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) చిత్ర బృందం సందడి చేసింది. హాలీవుడ్‌ క్రిటిక్‌ అసోసియేషన్‌ (హెచ్‌సీఏ) అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో భాగంగా ఐదు కేటగిరీల్లో ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చిత్రానికి అవార్డులు వరించిన విషయం తెలిసిందే.

బెస్ట్‌ యాక్షన్‌ ఫిల్మ్‌, బెస్ట్‌ స్టంట్స్‌, బెస్ట్‌ ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌, బెస్ట్‌ ఇంటర్‌నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌, బెస్ట్‌ స్పాట్‌లైట్‌ విభాగాల్లో ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చిత్రం అవార్డులను గెలుచుకుంది. రాజమౌళి (SS Rajamouli) టీమ్‌ ఈ అయిదు అవార్డులు అందుకొని అంతర్జాతీయ వేదికపై విజయకేతనం ఎగురవేశారు. దీంతో ఒకేసారి ఐదు అవార్డులు అందుకున్న తొలి భారతీయ సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ సందర్భంగా ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) చిత్రబృందం విశ్వవేదికపై సందడి చేసింది. దర్శకధీరుడు రాజమౌళి, రామ్‌ చరణ్‌, సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి తదితరులు అవార్డులతో ఫొటోలకు ఫోజులిస్తూ సందడి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన పిక్స్‌ ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

We want to thank the cast and crew of RRR, including S. S. Rajamouli, Ram Charan, and M. M. Keeravani

for attending the #HCAFilmAwards.

Congratulations on winning Best Action Film, Best Stunts, Best Original Song & Best International Film. #RRRMovie #RamCharan #SSRajamouli pic.twitter.com/Mu0sk1p5Ne

— Hollywood Critics Association (@HCAcritics) February 25, 2023