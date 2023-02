February 24, 2023 / 01:27 PM IST

Ram Charan | హాలీవుడ్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద చాలా కాలంగా కంటిన్యూగా టాలీవుడ్ హీరోలు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌, రాంచరణ్‌ పేర్లు వినిపిస్తున్న విషయం ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. దీనిక్కారణం ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ (RRR)‌. ఈ సినిమాలో వన్ ఆఫ్‌ ది లీడింగ్‌ హీరో రాంచరణ్‌ రెండు మూడు రోజులుగా యూఎస్‌లో సందడి చేస్తూ.. టాక్‌ ఆఫ్ టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాడు. రాంచరణ్‌ ఇప్పటికే పాపులర్‌ అమెరికా టీవీ షో గుడ్‌ మార్నింగ్ అమెరికాలో సందడి చేశాడు. ఈ ఫొటోలు కూడా నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాతో గ్లోబర్‌ స్టార్‌గా మారిన ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ ఏబీసీ న్యూస్‌ లైవ్‌లో విల్ రీవ్‌ (Will Reeve)తో జరిపిన చిట్‌చాట్‌ సెషన్‌లో నాటు నాటు ఒరిజినల్‌ సాంగ్ విభాగంలో ఫైనల్ నామినేషన్స్ లో నిలవడం గురించి రాంచరణ్ మాట్లాడాడు. నాటు నాటు సాంగ్ ఆస్కార్ విన్నర్‌గా నిలిచినా తాను నమ్మలేనని.. ఎవరో వచ్చి తనను నిద్రలేపి ‘వెళ్లు.. అవార్డు తీసుకో’ అన్నపుడు చాలా సంతోషంగా భావిస్తానన్నాడు.

‘ఇది (ఆస్కార్‌)మా కోసం కాదు.. యావత్‌ భారతదేశం కోసం.. 80 ఏండ్ల చరిత్ర ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఇది. మొట్టమొదటిసారి అకాడమీ అవార్డుల్లో మాకు గుర్తింపు రావడంతోపాటు ప్రశంసలు దక్కాయి. ఇది మా విజయం అనుకోవడం లేదు.. ఈ క్రెడిట్‌ మాది కాదు.. కోట్లాది మంది ప్రజల భావోద్వేగం, సంస్కృతి కలగలిపితే దక్కిన సక్సెస్‌. ఆస్కార్‌ 2023లో మేం అవార్డు పొందితే.. అది ఇండియా విజయం’ అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు రాంచణ్‌.

రాంచరణ్ చిట్ చాట్ సాగిందిలా..

#RRR star @AlwaysRamCharan sits down with @ReeveWill to discuss the popularity of the Tollywood film and the viral Oscar-nominated song, "Naatu Naatu."

#RRRMovie @RRRMovie pic.twitter.com/0dJeoS6v86

— ABC News Live (@ABCNewsLive) February 24, 2023