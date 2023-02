Virupaksha | విరూపాక్షలో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ రిస్కీ బైక్‌ స్టంట్‌.. గ్లింప్స్ వీడియో

February 24, 2023 / 02:47 PM IST

Virupaksha | టాలీవుడ్‌ హీరో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej) నటిస్తోన్న లేటెస్ట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ విరూపాక్ష (Virupaksha). SDT15 సినిమాగా తెరకెక్కుతోంది. మేకర్స్ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన విరూపాక్ష టైటిల్ గ్లింప్స్ (Virupaksha Title Glimpse) వీడియో నెట్టింట్లో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. కార్తీక్ దండు (Karthik Dandu) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో సాయిధరమ్‌ తేజ్ ఓ రిస్కీ బైక్‌ స్టంట్స్ చేశాడు.

సాయిధరమ్‌ తేజ్ భయాన్ని అధిగమించి ధైర్యంగా చేసిన రిస్కీ స్టంట్ గురించి కార్తీక్‌ దండు టీం వివరిస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో సంయుక్తా మీన‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. కాంతార ఫేం అంజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న విరూపాక్ష చిత్రాన్నిశ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర-సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యాన‌ర్లపై సంయుక్తంగా బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు.

విరూపాక్షలో బ్రహ్మాజీ, అజ‌య్‌, సునీల్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ వాయిస్‌ ఓవర్‌తో సాగుతున్న టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో గూస్‌ బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ మరోవైపు సముద్రఖని దర్శకత్వంలో మల్టీస్టారర్‌ ప్రాజెక్ట్ వినోధయ సీతమ్‌ తెలుగు రీమేక్‌లో నటిస్తున్నాడు. పవర్‌ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

రిస్కీ బైక్‌ స్టంట్‌ గ్లింప్స్ వీడియో..

విరూపాక్ష తెలుగు టైటిల్ గ్లింప్స్ వీడియో..

విరూపాక్ష తమిళ టైటిల్‌ గ్లింప్స్ వీడియో..

