Rao Ramesh | గెట్‌ రెడీ.. హీరోగా రావురమేశ్.. సినిమా వివరాలివే

February 24, 2023 / 12:39 PM IST

Rao Ramesh | విలక్షణమైన విలనిజంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారు దివంగత అలనాటి నటుడు రావు గోపాల్‌రావు. నటవారసుడిగా ఆయన లేని లోటును రావు రమేశ్‌ (Rao Ramesh) భర్తీ చేస్తున్నారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. తనదైన స్టైల్‌లో డైలాగ్స్‌ చెబుతూ ఆడియెన్స్ ను ఎంటర్‌టైన్‌ చేయడం ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌కున్న ప్రత్యేకత. ఇప్పటివరకు క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్ట్‌గా, విలన్‌గా సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌పై మెరిసిన రావు రమేశ్.. తనలోని మరో యాంగిల్‌ను చూపించబోతున్నాడన్న వార్త ఇపుడు ఇంట్రెస్టింగ్‌గా మారింది.

ఇంతకీ రావు రమేశ్‌ లో కొత్త యాంగిల్‌ ఏంటనే కదా మీ డౌటు. తాజా అప్‌డేట్‌ ప్రకారం ఈ సారి హీరోగా మెరువబోతున్నారు రావు రమేశ్‌. ఈ విలక్షణ నటుడు హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రానికి మారుతి నగర్‌ సుబ్రహ్మణ్యం ( Maruti Nagar Subramanyam) టైటిల్‌ ఖరారు చేశారు. హ్యాపీ వెడ్డింగ్ ఫేం లక్ష్మణ్‌ కార్య ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించబోతున్నాడు. కాన్సెప్ట్‌ ఓరియెంటెడ్‌ స్టోరీతో రాబోతున్న ఈ చిత్రంలో రావు రమేశ్ మెయిన్ లీడ్‌ రోల్‌లో కనిపించబోతున్నారు.

ఇంకో ఆసక్తికర విషయమేంటంటే అలనాటి అందాల తార ఇంద్రజ ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్నారు. మార్చి నుంచి మారుతి నగర్‌ సుబ్రహ్మణ్యం రెగ్యులర్‌ షూటింగ్ షురూ కానుంది. పీబీఆర్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ బ్యానర్‌లో వస్తున్న రెండో చిత్రమిది. మరి రావు రమేశ్‌ హీరోగా ఆడియెన్స్ దగ్గర ఎలాంటి మార్కులు కొట్టేస్తారని తెలియాలంటే కొంత కాలం వెయిట్ చేయాల్సిందే.

A fresh & Super Fun😀

Family entertainer is coming your way to tickle your funny bones😉

Everyone’s favourite #RaoRamesh garu& @lakshmankarya are teaming up for a crazy entertainer,Titled #MarutiNagarSubramanyam!

Shoot commences from March🎥@PBRCinemasinfo @Rushi2410#Indraja pic.twitter.com/BspYnguIk7

— Ramesh Bala (@rameshlaus) February 24, 2023