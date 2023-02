February 25, 2023 / 11:19 AM IST

SS Rajamouli | టాలీవుడ్‌ దర్శకధీరుడు (Tollywood Director) ఎస్‌ఎస్‌ రాజమౌళి (SS Rajamouli) తెరకెక్కించిన ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చిత్రానికి (RRR Movie) అవార్డుల (Awards) పంట పండుతోంది. ఇప్పటికే పలు అంతర్జాతీయ అవార్డులను (International Awards) సొంతం చేసుకున్న ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్’ (RRR)‌.. ఆస్కార్‌ (Oscar)కు అడుగు దూరంలో ఉంది. తాజాగా ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR ) ఖాతాలో మరో అవార్డు వచ్చి చేరింది. బెస్ట్‌ స్టంట్స్‌ కేటగిరీలో (best stunt category) హాలీవుడ్‌ క్రిటిక్‌ అసోసియేషన్‌ (హెచ్‌సీఏ) అవార్డు (Hollywood Critics Association Awards) వరించింది.

ఈ అవార్డును రాజమౌళి (Rajamouli) అందుకున్నారు. అవార్డ్ అందుకున్న తరువాత ఆయన మాట్లాడుతూ.. ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ (RRR) చిత్రంలో అత్యుత్తమ విన్యాసాలు (Stunts)ను గుర్తించిన హాలీవుడ్‌ క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ (Hollywood Critics Association) సభ్యులకు ధన్యవాదాలు. సినిమాలో అన్ని స్టంట్స్‌ చేయడానికి కృషి చేసిన కొరియోగ్రాఫర్స్‌కు (choreographer ) ముందుగా థ్యాంక్స్‌ చెప్పాలి. స్టంట్స్ కంపోజ్ చేయడానికి సాల్మన్ చాలా కష్టపడ్డారు. క్లైమాక్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్సుల్లో (climax action sequences) కొన్ని తీయడానికి జూజీ (Juji ) (స్టంట్‌ మాస్టర్‌) చాలా సాయం చేశారు. ఇతర స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్లు కూడా భారత్‌ వచ్చి మా విజన్‌ను అర్థం, వర్కింగ్ స్టైల్‌ను అర్థం చేసుకుని అందుకు అనుగుణంగా పని చేశారు.

మా ‘వండర్‌ఫుల్‌ నటులు (wonderful actors) ఎన్టీఆర్ (Jr Ntr), రామ్ చరణ్‌ (Ram Charan)చాలా అద్భుతంగా చేశారు. రెండు మూడు షాట్స్‌లో మాత్రమే మాత్రమే బాడీ డబుల్స్‌ (body doubles) ఉపయోగించాం. మిగతా యాక్షన్ సీన్లు అన్నిటిలో వాళ్లే సొంతంగా చేశారు. ఈ క్రెడిల్ అంతా మా టీమ్ కే. ఇందుకు నా టీమ్‌ మొత్తానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. 320 రోజులు కష్టపడి ఈ సినిమా తీశాం. ఈ గుర్తింపు నాకు, మా చిత్ర బృందానికి మాత్రమే కాదు.. భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమకు కూడా’ అంటూ రాజమౌళి (Rajamouli) చెప్పుకొచ్చారు. రాజమౌళి స్పీచ్‌కు సంబంధించిన వీడియోను ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ చిత్ర బృందం ట్విట్టర్‌ ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంది. ఈ సందర్భంగా అవార్డు రావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేసింది.

