February 25, 2023 / 03:47 PM IST

Ram Charan | కాలిఫోర్నియా (California) వేదికగా జరిగిన హాలీవుడ్‌ క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ అవార్డు (Hollywood Critics Association Awards 2023) వేడుకలో టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ (Tollywood Star)నటుడు రామ్‌ చరణ్‌ (Ram Charan) సందడి చేశారు. ఈ వేడుకలో చరణ్‌ అవార్డుల ప్రెజంటర్‌ (award presenter)గా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వేదికపై ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించిన అమెరికన్‌ స్టార్‌ నటి (American Star Actress) టిగ్‌ నొటారో (Tig Notaro) చరణ్‌ (Charan) పేరును పలికేందుకు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఓ కేటగిరీలో అవార్డును ప్రదానం చేయడానికి రామ్‌చరణ్‌ను వేదికపై పిలిచే క్రమంలో చరణ్‌ అని పలకడం రాక తడబడ్డారు.

‘‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’తో విజయాన్ని అందుకున్న ఇంటర్నేషనల్‌ ఫిల్మ్‌ సూపర్‌స్టార్‌ రామ్‌..’ అంటూ చరణ్‌ అనే పదాన్ని ఎలా పలకాలో తెలియడం లేదని అన్నారు. స్టేజ్‌ వెనుక ఉన్న బృందం సాయం చేయడంతో అతికష్టం మీద చరణ్‌ అని పలికారు. రామ్‌చరణ్‌(ram charan) చిరునవ్వుతో వేదికపైకి వెళ్లారు. ఆ వెంటనే టిగ్‌ నొటారో.. చరణ్‌ వద్దకు వెళ్లి క్షమాపణలు తెలియజేశారు. అనంతరం హాలీవుడ్‌ నటి అంజలీ భీమానితో (anajali bhimani) కలిసి బెస్ట్‌ వాయిస్‌, మోషన్‌ క్యాప్చర్‌ అవార్డును చరణ్‌ అందించారు. ఈ సందర్భంగా అంజలి మాట్లాడుతూ.. చరణ్‌ పక్కన నిల్చొని.. ఆయనతో కలిసి అవార్డును అందించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని, ఇదే తనకు అవార్డ్‌ విన్నింగ్‌ మూమెంట్‌ అని అన్నారు.

One of the highlights of an already amazing night…getting to present an award with @AlwaysRamCharan made ME feel like a winner, and I know my desi fam would all agree. He and the incredible team of @RRRMovie are international treasures. @HCAcritics #HCAFilmAwards https://t.co/i3chRmThfj

— Anjali Bhimani (@sweeetanj) February 25, 2023