February 22, 2024 / 12:44 PM IST

Rashmika Mandanna | తిరుగులేని విజయాలతో దూసుకుపోతున్న కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్న (Rashmika Mandanna)కు ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఎక్కువే. ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ హీరోగా వచ్చిన ‘పుష్ప’ చిత్రంలో శ్రీవల్లి పాత్రతో దేశవ్యాప్తంగా యువతరానికి చేరువకావడమే కాకుండా నేషనల్‌ క్రష్‌గా పేరు తెచ్చుకుంది. ఇటీవల విడుదలైన ‘యానిమల్‌’ సినిమాలో గీతాంజలి పాత్రలో అద్భుత అభినయంతో మరింత పేరు సంపాదించుకుంది. నటన పరంగానే కాదు, ఫ్యాషన్‌ రంగంలో కూడా రష్మిక ముందుంటుంది. నిత్యం ట్రెండీ దుస్తుల్లో నెట్టింట సందడి చేస్తుంటుంది. తాజాగా రష్మిక కొత్త లుక్‌లో దర్శనమిచ్చింది.

ఇటలీలోని మిలాన్‌ నగరంలో జరుగుతున్న ఫ్యాషన్‌ షోలో పాల్గొని సందడి చేసింది. ఫిబ్రవరి 20 నుంచి 26వరకు జరుగుతున్న ప్రతిష్టాత్మకమైన మిలాన్‌ ఫ్యాషన్‌ వీక్‌ 2024 (Milan Fashion Week 2024)లో పాల్గొని ర్యాంప్‌పై వాక్‌ చేసింది. రష్మిక జపనీస్‌ ఫ్యాషన్‌ లేబుల్‌ (Japanese fashion label) అయిన ఒనిత్సుకా టైగర్‌ (Onitsuka Tiger)కు బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తన బ్రాండ్‌ తరఫున ఈ ఫ్యాషన్‌ షోలో పాల్గొంది. బ్లాక్‌ డ్రెస్‌, షార్ట్‌ హెయిర్‌ స్టైల్‌తో ర్యాంప్‌పై వాక్‌ చేసి సందడి చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

