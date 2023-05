Ram Charan | జీ20 సదస్సులో పాల్గొననున్న రామ్‌ చరణ్‌.. శ్రీనగర్‌ బయలుదేరి వెళ్లిన మెగా హీరో

May 22, 2023 / 01:27 PM IST

Ram Charan | శ్రీనగర్‌లో జరగనున్న జీ20 సదస్సు (G20 Summit)లో టాలీవుడ్‌ (Tollywood) మెగా హీరో రామ్‌ చరణ్‌ (Ram Charan ) పాల్గొననున్నారు. ఇందుకోసం చరణ్‌ ఇప్పటికే శ్రీనగర్‌ బయలుదేరి వెళ్లారు. ఈ ఉదయం హైదరాబాద్‌ (Hyderabad) లోని శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టులో కెమెరా కంటికి చిక్కారు. క్యాప్ ధరించి.. బ్లాక్ షర్ట్, క్రీమ్ కలర్ ప్యాంట్‌లో ఎయిర్‌పోర్టులో దర్శనమిచ్చారు.

టూరిజం వర్కింగ్ గ్రూప్ మీట్‌లో అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులతో చరణ్‌ భేటీ అవుతారని తెలుస్తోంది.

సమ్మిట్‌లో ఫిల్మ్ టూరిజం ఫర్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ కల్చరల్ ప్రిజర్వేషన్‌పై వివిధ దేశాల నుంచి వచ్చిన

సెలబ్రెటీలు చర్చించనున్నారు. ఈ చర్చలో భారత్‌ నుంచి చరణ్‌ ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నట్లు సమాచారం. కాగా, చలనచిత్ర పరిశ్రమ నుంచి ఓ నటుడు ఇలాంటి ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాలకు హాజరుకావడం ఇదే తొలిసారి. వివిధ దేశాలకు చెందిన గ్లోబల్ లీడర్‌లను ఒకచోట చేర్చే అంతర్జాతీయ వేదిక జీ20 సమ్మిట్‌లో పాల్గొన్న తొలి భారతీయ నటుడిగా చరణ్‌ చరిత్ర సృష్టించనున్నాడు.

