September 25, 2022 / 12:30 PM IST

Producer Ishan K.Ganesh | చాలా కాలం తర్వాత ‘మానాడు’తో మంచి కంబ్యాక్‌ ఇచ్చాడు శింబు. గతేడాది విడుదలైన ఈ చిత్ర మంచి విజయం సాధించింది. అదే జోష్‌తో శింబు ఇటీవలే ‘వెందు తానింధాతు కాడు’ సినిమాతో ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చాడు. తెలుగులో ‘ది లైఫ్‌ ఆఫ్ ముత్తు’ పేరుతో విడుదలైంది. సెప్టెంబర్ 15న విడుదలైన ఈ చిత్రం మొదటి షో నుండి పాజిటీవ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుని బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర దూసుకుపోతుంది. గౌతమ్ మీనన్‌ కూడా చాలా కాలం తర్వాత ఈ మూవీతో బ్లాక్‌ బస్టర్‌ విజయాన్ని సాధించాడు. ఒక చిన్న ఊరు నుండి వచ్చిన ముత్తు పెద్ద గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా ఎలా మారాడు అనే నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఒపెనింగ్స్ అంతగా రాకపోయినా రోజు రోజుకు ఈ సినిమాపై ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ చిత్ర నిర్మాత శింబుకు, గౌతమ్‌ మీనన్‌కు కాస్ట్‌లీ గిఫ్ట్‌లను ఇచ్చాడు.

వెందు తానింధాతు కాదు ఘన విజయం సాధించడంతో ఈ చిత్రం నిర్మాత ఇషారి.కే గణేష్ హీరోకు, దర్శకుడిగా గిఫ్ట్‌లను ఇచ్చాడు. కాగా హీరో శింబుకు కోటీ రూపాయలు విలువ చేసే టోయోటో న్యూ వెల్‌ఫైర్‌ను గిఫ్ట్‌గా ఇచ్చాడు. ఇక దర్శకుడు గౌతమ్‌ మీనన్‌కు కాస్ట్‌లీ బైక్‌ను ఇచ్చాడు. ఈ చిత్రంతో ఇప్పటికే నిర్మాతకు భారీగా ఫ్రాపిట్‌ వచ్చినట్లు తెలుస్తుంది. ఈ చిత్రంలో శింబుకు జోడీగా సిద్ధి ఇద్నాని హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఏ ఆర్‌ రెహమాన్ సంగీతం అందించాడు. ఇక గౌతమ్‌ మీనన్‌ ఓ వైపు దర్శకుడిగా సినిమాలు తెరకెక్కిస్తూనే మరో వైపు నటుడిగా బిజీ బిజీగా మారిపోయాడు. ఇక ఇటీవలే సీతారామంలో మేజర్‌ సెల్వన్‌ పాత్త్రలో మెరిసిన విషయం తెలిసిందే.

#VTK Producer @IshariKGanesh gifted a brand new luxury car to Actor @SilambarasanTR_ and a Motor bike to Director @menongautham at #VTK success celebrations.. pic.twitter.com/M0YVVsplXF

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 24, 2022