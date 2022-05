May 15, 2022 / 03:00 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood)లో రాబోతున్న మోస్ట్ క్రేజీ ప్రాజెక్టు ఎఫ్3 (F3). విక్ట‌రీ వెంక‌టేశ్ (Venkatesh), వ‌రుణ్ తేజ్ (Varun Tej), త‌మ‌న్నా (Tamannaah), మెహ‌రీన్ కౌర్ హీరోహీరోయిన్లు గా న‌టిస్తున్నారు. ప‌క్కా ఫ‌న్ ఎంట‌ర్ టైన‌ర్‌గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిల్‌ రావిపూడి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. కాగా ఈ చిత్రంలో అందాల సొగ‌స‌రి పూజాహెగ్డే స్పెష‌ల్‌సాంగ్ (Pooja Hegde Special Song)లో క‌నిపించ‌బోతున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ఈ పాట‌కు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్ డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

ఈ సాంగ్ లిరిక‌ల్ వీడియోను మే 17న విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించారు మేక‌ర్స్. అంతేకాదు రేపు ఉద‌యం 10:08 గంట‌లకు ఇట్టా ఉండాలా సాంగ్ ప్రోమోను రిలీజ్ చేయ‌బోతున్న‌ట్టు సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా అనౌన్స్ చేశారు. రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ ఎఫ్ 2 త‌ర్వాత మ‌రోసారి ఈ ప్రాజెక్టుకు మ్యూజిక్ కంపోజ‌ర్‌గా ప‌నిచేస్తున్నాడు. . మే 27న థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది ఎఫ్ 3.

ఎఫ్ 3 చిత్రాన్ని దిల్ రాజు స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో శ్రీ వెంకటేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై శిరీష్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో సునీల్, వెన్నెల కిశోర్, ప్ర‌కాశ్ రాజ్‌, రాజేంద్ర‌ప్ర‌సాద్, అన్న‌పూర్ణ‌మ్మ‌, సోనాల్ చౌహాన్ ఇత‌ర న‌టీన‌టులు కీ రోల్స్ చేస్తున్నారు.

After the FUN Explosion of #F3Trailer, Get Ready to Rock the floors with @hegdepooja💃🏻#LifeAnteIttaVundaala 🥳

Lyrical Song on MAY17

Promo Tomorrow@ 10:08AM

🎶@ThisIsDSP@VenkyMama @IAmVarunTej @tamannaahspeaks @Mehreenpirzada @SVC_official @adityamusic #F3Movie pic.twitter.com/Y7hGX5Mxt7

— Anil Ravipudi (@AnilRavipudi) May 15, 2022