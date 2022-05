May 19, 2022 / 08:07 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అప్‌డేట్ రానే వ‌చ్చింది. జ‌న‌తా గ్యారేజ్ లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమా వ‌చ్చిన ఆరేండ్ల త‌ర్వాత మ‌ళ్లీ కొరటాల శివ (Siva Koratala) డైరెక్ష‌న్‌లో చేస్తున్న సినిమాను సెట్స్ పైకి తీసుకెళ్లేందుకు రెడీ అయ్యాడు తార‌క్‌. రేపు ఎన్టీఆర్ పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్బంగా ఎన్టీఆర్ 30 ( NTR 30)ప్రాజెక్టు మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్.

ఎన్టీఆర్ చేతిలో ఆయుధాలు పట్టుకొని స‌ముద్రం మ‌ధ్య‌లో నిల‌బ‌డి..’అప్పుడ‌ప్పుడు ధైర్యానికి కూడా తెలియ‌దు. అవ‌స‌రానికి త‌ను ఉండ‌కూడ‌ద‌ని..అప్పుడు భ‌యానికి తెలియాలి..త‌ను రావాల్సిన స‌మ‌యం వ‌చ్చింద‌ని..వ‌స్తున్నా..’అంటూ గూస్ బంప్స్ తెప్పించే డైలాగ్ డెలివ‌రీతో అద‌ర‌గొడుతున్నాడు తార‌క్‌. అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌ను ఓ రేంజ్‌లో ఎలివేట్ చేస్తోంది.

ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ నిర్మాణంలో మ‌ల్టీ లింగ్యువ‌ల్ సినిమాగా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్. ర‌త్న‌వేల్ సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా ప‌నిచేస్తున్నాడు.

